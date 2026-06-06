Calamari, speciali in tutte le stagioni

Gusto e colore per questa deliziosa insalata di pesce.
Delicata e leggera è adatta come antipasto o come secondo, speciale in estate ma ottima da servire durante tutto l’anno, anche tiepida.
Ingredienti
2 Calamari freschi
1 patata
1 carota
Pomodori Pachino q.b.
1 limone
Olio evo, sale, pepe, prezzemolo q.b.
Lavare e pulire i calamari, cuocerli per alcuni minuti in acqua salata (fino a quando risultano teneri, dipende dalle dimensioni). Lasciar intiepidire e tagliare a pezzi.
Cuocere a vapore la patata e la carota, lasciar raffreddare e tagliare a pezzi. Lavare i pomodorini e tagliarli a metà. In una terrina unire tutti gli ingredienti, condire con olio evo, succo e buccia grattugiata di limone, sale, pepe e prezzemolo tritato. Servire tiepido o freddo.
Paperita Patty