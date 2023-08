Giovane si tuffa e muore annegato nel fiume

Un ragazzo la cui identità non è ancora nota è annegato nel pomeriggio di ieri nel fiume Sesia a Vercelli. Il giovane si sarebbe tuffato in acqua senza più riemergere. Una volta scattato l’allarme sono iniziate le ricerche condotte dai vigili del fuoco con l’utilizzo dell’elicottero Drago che ha sorvolato la zona. Poi il corpo è stato avvistato. I carabinieri stanno eseguendo gli accertamenti per capire la dinamica dell’annegamento.