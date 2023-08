Un No-Tav a Giachino: “Ricordati che devi morire”

‘Giachino Bartolomeo, come diceva Troisi ricordati che devi morire’: questo è il messaggio che il responsabile regionale piemontese Trasporti e Logistica di Fratelli d’Italia, Mino Giachino, ha ricevuto oggi sulla sua pagina Facebook.

La minaccia, spiega all’ANSA l’esponente Fdi, grande attivista pro-Tav, è firmata. E non è un fulmine a ciel sereno, bensì il culmine di uno scambio iniziato questa mattina, dopo che Giachino aveva commentato un articolo online del quotidiano La Stampa sui problemi della tangenziale di Torino, sostenendo che “paghiamo gli effetti di non avere la Tav”.

“Grazie ai No Tav e ai loro sostenitori – ha scritto l’esponente Fdi – avremo intasamento del traffico e aumento dell’inquinamento. Così i valsusini che non volevano vedere passare i camion dei cantieri edili vedranno passare i Tir di tutta Europa”.

Lapidaria la replica: “La smetta di dire cazzate – scrive l’autore delle minacce – risparmi l’ossigeno”. Anche Giachino non resta in silenzio: “Stalinista – risponde – in Italia c’è libertà di parola. Ti prude qualcosa? Vi rinfaccerò i danni al lavoro che avete creato con i No Tav, tutta la vita”.

In risposta è arrivato il ‘ricordati che devi morire’, che ha posto fine al duello verbale.

