SU & GIÙ / La concordia istituzionale – Piero Fassino

SU 👍 LA CONCORDIA ISTITUZIONALE

Nel “Chi sale e chi scende” del “Torinese” oggi va su la concordia istituzionale tra il sindaco di Torino e il presidente della Regione. Cirio e Lo Russo se ne fregano delle critiche dei loro alleati e marciano insieme per dare vita ai grandi progetti.

Hanno imparato da Ghigo e Castellani che così facendo negli anni 90 realizzarono il restauro della Venaria Reale, il Salone del Gusto e crearono le condizioni per le Olimpiadi del 2006. Anche Mattarella se ne è accorto e, nella sua visita di ieri, si è complimentato con il primo cittadino e con il governatore. Le ideologie sono morte e sepolte.

GIU’ 👎 PIERO FASSINO

E dire che è una vecchia volpe della politica. Eppure “Filura” questa volta ha toppato in pieno. Sostenere che lo stipendio dei parlamentari non è d’oro (ma citando solo l’indennita’ pura e omettendo tutte le ricche voci aggiuntive) non solo è una bugia, ma un errore tattico. Al limite i parlamentari potrebbero anche guadagnare di più, perché sono i rappresentanti del popolo e vanno pagati bene se lavorano bene. Ma le mezze verità sono mezze bugie che servono solo ad alimentare l’antipolitica.

Cri. Bus.

IL TORINESE