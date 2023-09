SU & GIU’ / La Giornata del cuore – Greco: ma quale caso d’Egitto!

SU 👍 La Giornata del cuore

Il 29 settembre in Piemonte, come in altre 16 Regioni, saranno ospitate le iniziative legate alla Giornata Mondiale per il Cuore – World Heart Day, promossa ogni anno dalla World Heart Federation e coordinate in Italia dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus in collaborazione con l’ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Progetto Vita e Ircomunità. La Regione Piemonte grazie al supporto di Azienda Zero coinvolgerà e coordinerà le attività sanitarie di prevenzione, rivolte a studenti e cittadini, sviluppando un progetto Roadshow “Il Piemonte per il Tuo Cuore” in tutte le provincie piemontesi.

GIU’👎 Greco: ma quale caso d’Egitto!

Il “caso Greco” è il tema del giorno. Male hanno fatto alcuni leghisti & fratelli a mettere in discussione il direttore del Museo Egizio di Torino. Christian Greco, durante la propria gestione, ha dato e sta dando lustro internazionale all’istituzione museale cittadina che ha saputo rinnovare e svecchiare. Sarebbe assurdo rimpiazzarlo. Detto questo la levata di scudi – una crociata, verrebbe da definirla – a difesa del direttore è esasperata e stucchevole. I toni apocalittici si sono sprecati, come capita spesso da parte di quel mondo della sinistra-bene che si sente depositaria di verità – giustizia – etica – cultura (e tutti gli altri sono cavernicoli). E’ stata espressa un’opinione, sbagliata, ma pur sempre legittima. Suvvia, né Greco né la democrazia sono in pericolo. Quando si riuscirà a Torino e in Italia, a confrontare le opinioni senza scadere nella solita caciara da social?

