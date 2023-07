Pro Vita, Grimaldi (AVS): Un’oscenità irrispettosa la stanza antiaborto al Sant’Anna

Siamo all’assurdo, come se allestissimo stanzette per i no vax in ogni centro vaccinale. E non si usi la parola ‘ascolto’ per antiabortisti, spesso fanatici, che non hanno mai ascoltato in vita loro la voce libera e consapevole di una donna che compie le sue scelte. Avete mai visto i loro manifesti? Sanno solo manipolare, terrorizzare e diffondere menzogne gravi. Il fatto che un presidio, non solo per la salute delle donne ma anche per la loro autodeterminazione, come il Sant’Anna sia colonizzato da queste figure è un’oscenità ” – così il Vicecaporgruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi, sull’apertura della “stanza d’ascolto contro l’aborto” all’Ospedale Sant’Anna di Torino.

