Giachino (Fdi): “Dare spazio ai No Tav? Un suicidio”

ATTACCO INSENSATO NOTAV AL CANTIERE

Partiti e giornali si schierino a favore dell’opera del futuro. Noi richiameremo il popolo dei SITAV in piazza Castello. In questi giorni tanti articoli, tanti cantanti più o meno affermati al Festival della Felicità di Venaus, nascondendo che si tratta di un raduno agostano dei NoTav che ogni anno si comportano in egual modo.

Canti, festa, senza interrogarsi sul lavoro che manca, senza interrogarsi che tra pochi mesi ci sarà una nuova galleria autostradale che servirà ad aumentare il traffico su strada e oggi domenica Attacco con molotov e bombe carta al Cantiere del futuro, il cantiere del trasporto su rotaia , il trasporto più green in assoluto. Occorre che i partiti dalla Signora Schlein ai giornali decidano da che parte stare. Stamane due pagine de La Stampa al Festival di Venaus hanno trovato la nostra indignazione di SITAV ma anche lo spennacchio dei Notav la cui felicità sta nelle bombe molotov contro i ragazzi delle forze dell’ordine e contro un bene nazionale , di tutti noi, il cantiere della TAV. Vorrei chiedere a Eugenio Bennato cosa pensa dell’attacco al cantiere. In questi anni si è perso troppo tempo e si da la sensazione a questi disperati che l’opera sia ancora in discussione e quindi si possa ancora fermare. La risposta deve essere chiara e forte. La TAV porterà crescita economica a un Paese che ha il terzo debito del mondo e a un’area come quella torinese dove è più alta la disoccupazione giovanile .

Come a Novembre 2018 riempimmo piazza Castello per dire SI ALLA CRESCITA ci organizziamo per ritornare a dire SITAV SILAVORO.

Mino GIACHINO Responsabile piemontese trasporti e logistica FDI

IL TORINESE