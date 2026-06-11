Meisino, la Città avvia il confronto con CONI Piemonte per la gestione del nuovo Centro 

La Città di Torino ha avviato un confronto con il CONI Piemonte in seguito alla manifestazione di interesse pervenuta per la gestione del futuro Centro per l’Educazione Sportiva e Ambientale del Meisino.

La Giunta comunale ha preso atto della proposta approvando nella seduta odierna la delibera dell’assessore allo Sport Domenico Carretta. La proposta è stata ritenuta meritevole di approfondimento e l’Amministrazione procederà ora con le necessarie verifiche, finalizzate a valutarne la coerenza con gli indirizzi strategici della Città e con il quadro normativo vigente, con particolare attenzione al Regolamento delle Aree Protette del Po piemontese e con le linee guide per la gestione del Centro, in corso di definizione da parte della Città in collaborazione con l’Ente di gestione.

Nella manifestazione di interesse il CONI Piemonte ha espresso la disponibilità a contribuire alla gestione del Centro attraverso un modello organizzativo capace di valorizzare il coinvolgimento delle federazioni sportive, degli enti di promozione e del mondo associativo, favorendo attività formative, eventi e momenti di coordinamento del sistema sportivo regionale.

“Il Centro del Meisino rappresenta molto più di una nuova infrastruttura sportiva: è un investimento sul futuro delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Vogliamo accompagnare le nuove generazioni in un percorso di crescita armoniosa, in cui lo sport sia strumento educativo, occasione di socialità ma anche occasione per conoscere e rispettare il contesto naturale in cui si svolgono le attività – commenta l’assessore Carretta -. L’obiettivo è creare uno spazio in cui i giovani possano vivere lo sport in modo consapevole, sviluppando competenze, valori e senso di appartenenza al territorio, in un equilibrio concreto tra pratica sportiva e tutela ambientale. Il confronto con il CONI Piemonte va in questa direzione: valorizzare competenze e rete del sistema sportivo per dare al Centro una gestione di qualità, accessibile e coerente con l’identità del luogo”.

L’avvio di questo percorso rappresenta un passaggio importante verso la piena attivazione del progetto, finanziato nell’ambito del PNRR con un investimento complessivo di 11,5 milioni di euro. I lavori sono in fase conclusiva e saranno completati entro giugno; seguiranno le attività organizzative necessarie per garantire una piena funzionalità del Centro, nel rispetto degli obiettivi di inclusione, sostenibilità e promozione della pratica sportiva.

Il nuovo Centro sarà uno spazio pubblico innovativo dedicato in particolare alle nuove generazioni, dove attività sportive e educazione ambientale si integrano in un contesto naturale di grande pregio. Le attività previste comprendono discipline outdoor e iniziative formative rivolte alle scuole, alle associazioni sportive e alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere una fruizione consapevole e rispettosa dell’area del Meisino.