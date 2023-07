30 luglio 1930: l’Uruguay è campione del mondo!

Accadde oggi

Il 30 luglio del 1930, l’Uruguay diventa campione del mondo vincendo la prima edizione della storica competizione mondiale per nazionali.Tutte le partite si giocarono nella capitale Montevideo.

Ecco come vene strutturata la competizione: quattro gruppi in ognuno dei quali la vincitrice si sarebbe qualificata direttamente alle semifinali per poi arrivare alla tanto attesa finale, disputata davanti a 93.000 spettatori e vinta proprio dall’Uruguay per 4-2 sull’Argentina.

L’Uruguay è la prima Nazionale Campione del Mondo.Sino passati 93 anni dall’inizio di una storia incredibile che ancora fa ardere di passione almeno tre miliardi di persone nel mondo.Tanto tempo e tanto calcio fa…ma la passione è rimasta uguale,anzi no: è aumentata a dismisura!

Enzo Grassano

IL TORINESE