Il calcio è seguito da 3 miliardi di persone

CURIOSITÀ DAL MONDO DEL CALCIO

Il calcio è uno sport seguito da almeno 3 miliardi di persone in tutto il globo terrestre.Viene praticato da almeno 1 miliardo e mezzo tra donne, uomini, ragazze/i, bambine/i.

Proprio il grande interesse che lo avvolge fa si che aumenta anche la voglia di conoscere le tante curiosità che si sono sviluppate nella gloriosa storia di questo bellissimo sport.

Leggiamone alcune:

Nel 1967 la guerra civile nigeriana si fermò per ben 2 giorni perché entrambe le fazioni contendenti volevano veder giocare il mito Pelé in televisione.

Alla Coppa del Mondo del 2026 parteciperanno,per la prima volta,ben 48 squadre, aumentando così il profitto di almeno 700 milioni di euro.

La prima Coppa del Mondo si disputò in Uruguay dal 13 al 30 luglio del 1930 e vi parteciparono solo 13 squadre a rappresentare altrettanti Paesi.

La prima partita ufficiale nella storia del calcio si giocò nel Boxing Day ossia il 26 dicembre del 1860 e si affrontarono i due club calcistici più vecchi al mondo, lo Sheffield FC e l’Hallam FC. Il Boxing Day è una festa legata alla Premier League, dove le squadre inglesi scendono in campo in una giornata,subito dopo Natale,da godersi tutta d’un fiato con gli stadi pieni di spettatori sempre affamati di calcio.

Enzo Grassano

IL TORINESE