 GPA, Grimaldi (AVS): Reato universale abominio giuridico, rischio costituzionalità

Vi chiediamo di fermarvi

“La proposta Varchi chiede di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute all’estero ascrivibili ai delitti di commercializzazione di gameti o di surrogazione di maternità. Significherebbe poter comminare a dei genitori, che hanno agito in maniera perfettamente legale in paesi democratici, pene di reclusione da 3 mesi a due anni e sanzioni da 600.000 a 1 milione di euro. Il Codice penale stabilisce che, in base al principio di territorialità, il diritto penale italiano è applicabile solo entro i limiti dei confini dello Stato. Questo principio può essere derogato solo in alcuni casi gravissimi: lesione di fondamentali interessi dello Stato; crimini di genocidio, terrorismo; crimini o punibili con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore a tre anni. Può la gestazione per altri essere ricompresa tra questi reati? Io credo che sia giuridicamente infondato. Come si può ammettere la deroga al principio di territorialità, il riconoscimento a livello universale del disvalore della GPA, per una pratica legale in diversi paesi in Europa e nel mondo? Perché invece il Governo non propone di estendere a chi li commette all’estero la punibilità di reati come la tortura, la pedopornografia, la tratta di esseri umani? Questa è una legge irragionevole, a rischio di incostituzionalità, ma anche inapplicabile, che vedrebbe i tribunali impegnati per anni finché non sarà cancellata. Per questa vi chiediamo di fermarvi” – così il Vicecaprogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi, in aula durante la discussione sulla proposta di legge C. 887: “Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all’estero da cittadino italiano”.

