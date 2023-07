Sogni memorabili in una stanza al Regina Margherita

PROGETTO: PRIMAVERA ARCHITETTURA

Progettista principale: Arch. Elisa Primavera

Renderista: Natalia Pellegrino

Si tratta di un progetto concreto ideato per offrire un supporto prezioso ai bambini

ospedalizzati presso il Regina Margherita di Torino. Sarà una stanza multisensoriale

pensata e dotata di giochi e arredamenti specifici, con l’obiettivo di attivare i sensi e

stimolare il corpo in un contesto di rilassamento e benessere. Attraverso l’utilizzo di

luci, giochi interattivi e arredamenti appositamente progettati, si mira a distogliere i

piccoli ospiti dallo stress dell’ospedalizzazione, offrendo loro e ai loro genitori, un

ambiente più sereno durante il periodo di permanenza in ospedale.



L’INTENTO

Questa è un’occasione progettuale nata contestualmente a un problema di salute del

bambino a cui sono più legata, quindi la progettazione è stata presa molto a cuore e

vagliata insieme al piccolo “fruitore” e al pensiero che altri piccoli, come lui, potessero

trovare un ambiente con i suoi spunti fantasiosi in modo da creare un angolo felice.

Questa premessa ha dato vita a una proposta in cui le idee di gioco, le emozioni,

l’apprendimento, la creatività, potessero coesistere in un luogo colorato e

multisensoriale, con un arcobaleno che accompagna i giovani ospiti nello svago.

LA SEGNALETICA

La stanza in oggetto è sita al piano primo dell’Ospedale e sarà raggiungibile tramite

un percorso indicato con logo arcobaleno e segnaletica a pavimento multicolore.

Logo

Segnaletica a pavimento percorso per la Stanza dei Sogni Memorabili

IL PROGETTO

La Stanza dei sogni attualmente è separata dal terrazzo da finestre di cui si prevede

la sostituzione con una vetrata fino a terra per consentire il passaggio diretto verso

la serra collocata a sud-ovest, da cui si potrà accedere all’area esterna.

La parte impiantistica della stanza principale non prevede una modifica agli impianti

né ai controsoffitti, verranno implementati unicamente i faretti per creare un cielo

stellato.

1) La Stanza Principale si articola in più poli di seguito in dettaglio:

– Appena entrati sulla destra si trova un mezzo arcobaleno, semibuio all’interno,

con un proiettore che consente ai bambini di giocare con le loro ombre o

semplicemente di guardare, appoggiati a morbidi cuscini, immagini rilassanti

come luoghi immersi nella natura o animali nel loro habitat;

– Si prosegue, sempre sulla stessa parete, con una zona libreria e lettura

ricavata sotto un finto albero posizionato su morbidi gradoni, i cui rami portano

pannelli che si ancorano al soffitto creando movimento di luci a forma di nuvola

e colore per un’area giocosa. E’ presente un divanetto per gli accompagnatori.

– Esattamente dal lato opposto troviamo una scaletta per scivolare all’interno

della serra, verso una zona molto luminosa, con un pannello forato per

impedire ai bambini di raggiungere la finestra di fianco.

– Proseguiamo con un tavolo pittura con lavagnetta e vano per i colori per

stimolare la creatività dei piccoli ospiti.

– Una vetrata con due porte, per grandi e piccini consente di intravedere e di

raggiungere la serra. Qui i bambini possono scegliere quale porta usare.

– A lato della vetrata, sulla nuova spalletta, dei tubi in plastica colorata portano

delle casse audio da cui esce la musica.

– Nella porzione di sinistra rispetto all’ingresso della stanza è stata ricavata in

nicchia una zona per le macchine di distribuzione acqua e snack, schermata

da una pannellatura completamente apribile a battente e riposizionabile sulla

parete di fianco. Di fronte un tavolino per poter fare la merenda.

– Una grande pianta in vaso scherma la porta del laboratorio che non verrà più

utilizzata. Si prevede l’utilizzo delle Paulonie per la loro azione green di

assorbimento dell’inquinamento.

Questa stanza è caratterizzata dall’uso del colore differente per evidenziare zone di

tranquillità da zone di pensiero e creatività, gli arredi e i complementi sono su misura.

2) La Serra: questo è un ambiente orientato a sud-ovest, interamente vetrato

verso il terrazzo, con delle portefinestre apribili, mentre a soffitto due grandi

lucernari circolari fissi consentono di guardare il cielo. La struttura della serra

è in acciaio strutturale con copertura in lamiera coibentata REI 90 leggermente

inclinata.

E’ previsto l’utilizzo di schermature solari a telo, fissate nella parte alta della

struttura e comandabili elettricamente singolarmente.

Sulla serra affaccia una finestra del laboratorio che verrà anch’essa schermata

con tende a telo liscio.

Delle sfere colorate illuminano l’ambiente creando un motivo a palloncini sul

soffitto.

– Appena entrati un grande tavolo centrato all’ambiente è pensato per far

giocare i bambini con le costruzioni contenute nella porzione di tavolo

ribassata. Una mensola gli consente di esporre le proprie creazioni e una

grande mongolfiera in telo tecnico tipo pvc tesato su una struttura in metallo,

crea un ambiente giocoso e un’atmosfera da sogno, in cui i bambini possono

pensare di volare, tutti insieme per creare ricordi felici.

– Un cannocchiale posizionato su una pedana consente ai bambini di guardare

il cielo stellato.

– All’interno del volume serra esce uno scivolo colorato con approdo in una

vasca di palline.

– Di fianco allo scivolo è presente anche una zona con il tetris magnetico, dei

pannelli riposizionabili con cui i bambini possono giocare.

– Dal lato opposto è presente una zona divano per gli accompagnatori e

possono essere posizionate molte Paulonie in vaso.

3) Il Terrazzo: si accede dalla serra a questo spazio esterno molto esposto al

sole, ragion per cui un grande telo a forma di aquilone colorato e tesato che

copre la porzione di area di gioco. Questa forma diventa anche riconoscibile e

visibile dall’alto e vuole essere un messaggio di gioco, di spensieratezza, di

desiderio di viaggiare, di lasciarsi trasportare liberi dal vento e lontani dalle

preoccupazioni, in luoghi sempre nuovi.

Tutto intorno delle paratie verticali creano una quinta rispetto al contesto

circostante e consentono un riparo dai pericoli per i bambini.

La porzione di parete intorno alle finestrature visibili, quelle del laboratorio

attiguo, viene riquadrata e colorata per creare un motivo giocoso.

Sul terrazzo, in cui il pavimento sarà rivestito in verde sintetico per simulare un

giardino, il luogo in cui tutti i bambini vogliono andare, vi è un percorso fatto di

archi che consente di creare delle attività esterne di gioco (altalena, amaca), il

tutto culmina in un teatrino sotto all’arcobaleno, dove i piccoli fruitori possono

immaginare di essere chiunque loro vogliano. Proprio di fianco alla pedana

infatti un baule conterrà travestimenti e strumenti utili all’esibizione.

Le nuvole alla base degli archi, diventano delle sedute per bimbi e

accompagnatori e lo spazio fra gli archi un luogo dove correre felici e sognare.

“LA STANZA DEI SOGNI MEMORABILI”

Ospedale Regina Margherita – Torino

