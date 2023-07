Ricerca persone scomparse con unità cinofile, due giorni a Staffarda

SABATO 22 E DOMENICA 23 LUGLIO CON L’AUSILIO DI UNITA’ CINOFILE DA MANTRAILING (CANI MOLECOLARI)

“Ivan Schmidt Academy” promuove in collaborazione con “K9 Mantrailing S.A.R. Alliance” due giornate di K9 Mantrailing (disciplina di ricerca persone scomparse con l’ausilio di unità cinofile di cani molecolari). L’evento si svolgerà in area circoscritta all’Abbazia di Staffarda.

L’evento sarà tenuto dall’Istruttore Ivan Schmidt della “K9 Mantrailing S.A.R. Alliance”. Ivan Schmidt ha al suo attivo una quasi ventennale esperienza in qualità di formatore e Consulente Tecnico e Ausiliario di PG nella ricerca di persone scomparse. Esperto in Missing Profiling. L’Istruttore di Mantrailing Svizzero è stato operativo in casi quale Yara Gambirasio, le gemelline Schepp scomparse in Svizzera, il caso del sequestro di Ruben Bianchi e altri casi nonché docente universitario per l’odorologia biologica forense applicata ai cani da Mantrailing ed esperto di Missing e Criminal Profiler. Insieme alla Dott.ssa Vassilia Sacco hanno fondato la K9 Mantrailing S.A.R. Alliance e svolgono formazione della disciplina in Piemonte.

OBBIETTIVI

Così Ivan Schmidt: – “Grazie alla perfetta sinergia tra tutte le parti ed alla sensibilità della Direzione dell’Abbazia di Staffarda e Beni Architettonici è stato possibile portare questo evento in questo splendido luogo, appunto dell’Abbazia di Staffarda, che ringraziamo sentitamente. Nel fine settimana, dunque, saremo in grado di offrire al personale ed alle Unità Cinofile presenti da tutta l’Italia un luogo molto particolare ed interessante per la loro formazione continua. Credo fortemente in questo evento, in quanto molti fatti di cronaca ci vanno a dimostrare come sia fondamentale la formazione e le esperienze in ambienti e scenari diversificati come lo è appunto questa fantastica città. Sono ancora troppi i casi irrisolti, troppi i casi terminanti in una tragedia, troppi dove un intervento tempestivo frutto di una consolidata formazione ed esperienza potrebbe aumentare la possibilità di un esito positivo. L’obiettivo delle due giornate è quello di permettere l’accrescimento e il consolidamento della formazione nell’ambito della ricerca di persone scomparse con l’ausilio di Unità Cinofile. Ivan Schmidt è considerato uno dei massimi esperti sul piano internazionale.

COSA È IL MANTRAILING

“Il Mantrailing è una disciplina cinofila applicabile sia al settore della protezione civile (ricerca persone scomparse) che a quello delle indagini, forense (per esempio ricostruzione scene del crimine, stupri, rapine, furti con scasso, danneggiamenti). I cani da Mantrailing non seguono né la traccia di calpestamento né il cono d’odore di una persona viva ma inerme: essi vengono appositamente formati per individuare e seguire la traccia lasciata dal decadimento cellulare della persona da ricercare. Traccia che ci rende unici come un’impronta digitale. La maggior parte del lavoro del Mantrailer inizia con la presentazione di un input olfattivo (ossia di un oggetto, un indumento) contenente l’odore target da ricercare, ma vi sono anche casi (soprattutto in caso di indagini forense) in cui il cane parte da un’area specifica senza l’utilizzo di un input olfattivo (per esempio quando la direzione di fuga è conosciuta) o utilizzando un luogo preciso come input (un davanzale di un istituto di cura per anziani ad esempio) oppure mediante un repertamento biologico”.

L’ABBAZIA DI STAFFARDA

L’Abbazia di Santa Maria di Staffarda, di proprietà della Fondazione Ordine Mauriziano, situata nel Comune di Revello (CN), all’imbocco della Valle Po, è uno dei monasteri medievali più importanti e antichi del Piemonte. La sua posizione, circondata dalle splendide valli del Monviso, e la sua conservazione artistica ne fanno una delle maggiori attrattive turistiche – culturali del territorio saluzzese. Rimangono visitabili a testimonianza dell’austera vita dei monaci cistercensi la Chiesa, il refettorio, la sala Capitolare, il laboratorio, il mercato coperto, la foresteria e lo splendido chiostro immerso nella quiete. L’abbazia è aperta tutto l’anno, dal martedì alla domenica con orario 9/12.30 e 13.30/17. Per maggiori informazioni www.ordinemauriziano.it oppure 0175.273215.

IL TORINESE