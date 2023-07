Giachino: Torino e l’Italia hanno bisogno di politici in grado di capire i problemi

Sindaci, parlamentari e Uomini di Governo in grado di capire per tempo i problemi e di avere soluzioni di alta qualità che migliorino la competitività e la crescita economica , unico modo serio per ridurre il peso del Debito Pubblico.

Caro Direttore, oggi, 22 luglio 2023 , i giornali annunciano la fine delle indagini sulle migliaia di torinesi morti per smog, incidenza PM10 nella nostra Città . Indagati tre Sindaci, Chiamparino, Fassino e Appendino e altri funzionari. La foto che vedi sotto è del 23 Dicembre 2015 . Cartelli scritti dal sottoscritto . Con gli amici del Club Forza Silvio di Torino. Non una polemica politica da quattro soldi ma una battaglia sulla Salute e sulla Vita dei torinesi , fatta in tempo, senza tanti giri di parole e fatta sotto la finestra del Sindaco.

Non abbiamo ottenuto tanti risultati subito anche perché inascoltati da Forza Italia e dai suoi parlamentari. Il Comune non ha accelerato il progetto e la costruzione della Linea 2 della Metro, i cui lavori ,finanziati tutti dal PNRR, inizieranno solo nel 2025. Una battaglia che gli ambientalisti della mutua alla Mercalli o i NoTav non hanno assolutamente fatto anche perché gli scarichi dei TIR non sono violette. Oggi pero’ le indagini della Procura ci danno ragione. Così come i fatti mi han dato ragione sulla TAV e sulla battaglia a difesa del nostro sistema auto e indotto.

L’altro giorno lo SVIMEZ ha fornito le previsioni sull’aumento del PIL 2023 ripartito per le Regioni. Non sono risultati esaltanti perché il ritmo basso della economia torinese zavorra l’andamento della nostra regione. Contemporaneamente sono uscite da un lato le tante consulenze assegnate dall’ultima gestione del GTT e la notizia che sempre GTT premierebbe chi va a lavorare , dall’altro lato il Sindaco Lorusso è andato a fare un corso negli USA a per amministrare una Città come Torino. Così sono subito uscite proposte per azzerare consulenze , vitalizi e quant’altro senza capire che questa risposta non migliora assolutamente la qualità di chi è in Parlamento e di chi governa.,

Finché i giornali non daranno qualche evidenza ai politici che fanno le battaglie giuste per la Città ottenendo qualche risultato avremo Consigli comunali, regionali e Parlamenti che parleranno d’altro ……e i giornali avranno materiale per scrivere, come la denuncia sulle autostrade, 5 anni dopo il disastro del ponte Morandi a 40 giorni dalla chiusura del Traforo del Bianco, con conseguenze pesanti sulla tangenziale di Torino e sulla autostrada del Frejus.

