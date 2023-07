Uomo ucciso a coltellate in strada a Torino

È stato assassinato a coltellate nella notte a Torino. Verso le quattro le volanti della polizia sono giunte in via Sansovino, all’angolo con corso Toscana. L’uomo di origini nordafricane era ormai morto. La Squadra mobile e la polizia scientifica stanno indagando anche visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire all’aggressore. La vittima, senza documenti, potrebbe avere una trentina di anni. Il corpo presentava numerose ferite da arma da taglio.

