Va Lentino & Va Lentino For Women Memorial Alberto Trombetta: 2000 runner

14^ edizione – 13 Luglio 2023

2000 runner hanno sfidato ieri sera caldo e zanzare nel parco più famoso di Torino alla Va Lentino e Va Lentino for Women –Memorial Alberto Trombetta giunto alla 14^ edizione. Numeri da pre Covid finalmente per celebrare la “classica” estivaorganizzata da Base Running. I 6km sono stati solo il prologo per la festa che si è scatenata a partire dalle 21 con il dj set di Radio GRP con gli insuperabili Marco e Gio’ ad intrattenere il pubblico. Birra Metzger, caffè freddo Costadoro e sorbetti di Pepino Gelati hanno dato il tocco finale. Ed ora un po’ di riposo per gli irriducibili runner. Ma non troppo! L’appuntamento è per il 17 settembre a Racconigi per correre la terza tappa della Maratona Reale.

IL TORINESE