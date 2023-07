Aperto il nuovo centro Humanitas Medical Care al Lingotto

All’interno del rinnovato complesso

commerciale del Lingotto, uno dei luoghi simbolo della città di Torino

in cui tradizione e innovazione sono da sempre strettamente collegate,

apre le porte il nuovo centro medico Humanitas Medical Care Lingotto,

ancora più vicino alle persone e alle esigenze di prevenzione e cura

dal territorio.

Nuovi spazi, nuovi ambulatori e le migliori tecnologie: al servizio dei

cittadini tutta la qualità e l’esperienza di Humanitas, con la

competenza e la professionalità degli specialisti di Humanitas Cellini

e Humanitas Gradenigo.

In 700 metri quadrati si può trovare un’area ambulatoriale

multispecialistica, un Centro Prelievi in convenzione con il Servizio

Sanitario Nazionale e una palestra dedicata alla riabilitazione, per

garantire percorsi di prevenzione e diagnosi per tutta la famiglia,

all’insegna di comfort, qualità clinica, precisione e rapidità.

Humanitas Medical Care Lingotto (ingresso in via Fenoglietti 15), ben

collegato alla città e facilmente raggiungibile, va ad aggiungersi agli

altri centri medici Humanitas del territorio: Humanitas Medical Care

Principe Oddone (corso Principe Oddone 30) e il Centro medico San Luca

(Cascina Vica, Rivoli), in stretta connessione con le strutture di

ricovero e cura Humanitas Cellini e Humanitas Gradenigo.

Informazioni e prenotazioni

Il Centro medico è aperto dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 19.

I prelievi si possono effettuare dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle

11. Chi si deve sottoporre al prelievo riceverà il voucher per la

colazione offerta.

Per prenotare visite ed esami è possibile:

* telefonare al numero 011.3027.3030

* recarsi agli sportelli del Centro (via Fenoglietti 15 – Torino)

* online su https://www.humanitas-care.it/dove-siamo/torino-lingotto/

IL TORINESE