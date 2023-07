Di corsa, e in festa, per il 14° “Memorial Alberto Trombetta” organizzato al Parco del Valentino

Giovedì 13 luglio, ore 20,30

E’ stata definita, con un pizzico di amabile civetteria, “la corsa estiva più trendy e colorata di Torino”. Definizione condivisibile: “trendy”, alla moda, lo è certamente, non foss’altro che per la stupenda location e le modalità scelte dagli organizzatori con quel volere vestire a “grande e singolare serata di festa” la corsa. Colorata? Certo che sì, per le variopinte mises sportive messe in campo dai partecipanti e, metaforicamente, per quell’atmosfera gioiosa che da sempre l’evento riesce a creare e a portarsi addosso e intorno a sé con giusta fierezza. Bello anche il titolo “Va Lentino & Va Lentino for Women”, giocato a bella posta sul nome del Parco cittadino (la “terrazza” culicchiana) “più amato dai turisti”, italiani e non, secondo i più recenti sondaggi. Parco che, anche per festeggiare la sua ormai 14^ edizione, la manifestazione podistica, dedicata da sempre alla memoria di Alberto Trombetta, andrà ad attraversare sotto l’organizzazione attenta di “Base Running”, l’Associazione Sportiva Dilettantistica nata nel settembre 2007, su idea di Alessandro Giannone (già nazionale e atleta professionista) che attualmente conta su circa 500 soci e che “inventò” nel 2009 “Va Lentino”, affiancandogli nel 2016 “Va Lentino for Women”, corsa gemella pensata per avvicinare sempre più il mondo femminile al running. Sei chilometri alla portata di tutti, “la corsa – sottolinea Alessandro Giannone – offre ai runner di tutti i livelli l’opportunità di vivere una movimentata e intensa serata di sport e divertimento e musica, immersi nella natura del Valentino. Si tratta sicuramente di uno degli appuntamenti più importanti del nostro palinsesto, a cui siamo maggiormente affezionati, anche perché trattasi del nostro ‘primogenito’”.

Anche in questa edizione viene proposto uno “Speed Contest” dedicato alle aziende. Possono aderire società e soggetti commerciali di ogni natura e tipo. E’ necessario iscrivere almeno 5 unità perché sarà la somma dei primi 5 tempi individuali a determinare la classifica aziendale finale. I 5 vincitori saranno premiati con un coupon valido per una cena per due persone presso il “Birrificio Metzger” in Via Catania 45b a Torino.

Accompagneranno l’evento (che gode del patrocinio della Città di Torino) tre eccellenze piemontesi: “Costadoro”, “Pepino” e “Metzger”. A proposito di “Costadoro”, merita una segnalazione l’idea “illuminata” del suo AD, Giulio Trombetta, che ha voluto mettere a disposizione dei dipendenti dello stabilimento di Lungo Dora Colletta la “Costadoro Gym”, palestra sulla splendida terrazza dell’azienda in cui svolgere corsi settimanali di “ginnastica posturale”, nella forte convinzione che “allenarsi ed esercitarsi insieme, oltreché contribuire ad una buona salute in generale, possa aumentare lo spirito di squadra aziendale”. Ottimo esempio. Da seguire!

A tutti i partecipanti, al termine della gara, verrà offerto caffè, gelato e birra per concludere in bellezza la serata. Per i primi 2500 iscritti canotta tecnica “Mizuno” ufficiale dell’evento che, insieme al pettorale, verrà consegnata presso il “Race Village” ubicato su viale Mattioli, nella zona antistante il “Castello del Valentino”.

Il djset di “Radio GRP” allieterà la manifestazione a partire dalle ore 18. Start alle 20,30.

Per info ed iscrizioni: tel. 011/8127745 o info@baserunningteam.it

g.m.

Nelle foto:

– “Va Lentino & Va Lentino for Women”, immagine di repertorio

– Alessandro Giannone

