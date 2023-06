PETROL special guest  degli INTERPOL a OGR Torino

Info e ticket

Lunedì 26 giugno 2023, h 21.00

Corso Castelfidardo 22, OGR Torino

Il live di apertura del concerto degli INTERPOL alle OGR Torino come preview cittadina di Sonic Park Stupinigi ha il sapore di un grande ritorno.

Dopo 12 anni dall’ultimo live ufficiale e appena tre mesi dopo il concerto “per amici” che ne ha di fatto segnato la reunion, i PETROL saranno gli imperdibili special guest della band di Paul Banks e compagni il prossimo 26 giugno.

Dal 2005 al 2009 la band, composta dal bassista dei Marlene Kuntz Dan Solo e dal chitarrista e voce dei Fluxus Franz Goria insieme al batterista Valerio Alessio hanno calcato la scena della musica indipendente italiana con l’energia oscura di un crossover appassionato e poetico. Scelgono il nome ricordandosi dell’insegna di una compagnia di benzinai vista durante un viaggio itinerante nell’est europeo: “Petrol” è perfetto per richiamare la poetica del gruppo e le suggestioni di un suono fluido e denso. Ritrovarli dal vivo, insieme alle chitarre di Nino Azzarà e in attesa di nuova musica forse in preparazione, è una occasione più che invitante dopo tanti anni di silenzio.

Il concerto, grazie alla collaborazione tra OGR Torino e Sonic Park, si svolgerà nella Sala Fucine delle OGR e rappresenta un’ideale preview cittadina della quinta edizione di Sonic Park. Il Festival inaugurerà la sua quinta edizione proprio il 4 luglio presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi. Per le OGR Torino, l’evento si inserisce nel palinsesto di grandi concerti nazionali e internazionali che animano la struttura fin dall’apertura.