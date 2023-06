Iaad insignito del Quantron Design Award 2023

Ai Q-Days 2023, il più grande evento di Quantron AG che ha richiamato ad Augsburg oltre 500 visitatori provenienti da 17 nazioni, il Master in Transportation Design – Automotive & Interaction Design di IAAD. è stato insignito del Quantron Design Award 2023.

Quantron AG, l’azienda tedesca specializzata nella produzione di bus e veicoli commerciali a zero emissioni, elettrici e a idrogeno, ha voluto riconoscere l’eccezionale risultato raggiunto dal progetto di tesi dei 17 studenti dell’anno accademico 2022-2023, sostenuti dal project leader Dario Olivero, coordinatore del Master in Transportation Design di IAAD. e Davide Tealdi, docente di Exterior e Mobility Design.

In quattro mesi, da ottobre 2022 a febbraio 2023, gli studenti hanno progettato due veicoli a idrogeno: un autobus per il mercato europeo, Quantron Coach Bus, e un camion per il mercato americano, Quantron Us Class 8 Truck. L’obiettivo principale del progetto di tesi è stato immaginare il futuro della mobilità sostenibile e a zero emissioni, sottolineando l’importanza del design in questo contesto. In particolare, i due veicoli sviluppati sono stati concepiti come piattaforme FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) per garantire un lungo raggio di trasporto. Durante il processo di sviluppo, sono state seguite le linee guida del marchio Quantron basate sui valori fondamentali di affidabilità (reliable), energia (energetic), coraggio (brave). Gli studenti hanno lavorato sia sugli interni e sia sugli esterni dei veicoli, integrando la tecnologia green “Quantron Inside” e i nuovi concetti di Interaction ed Experience Design. Le metodologie all’avanguardia utilizzate hanno sfruttato la creatività, il design italiano e le tecnologie di realtà virtuale e aumentata.

Per la presentazione ai Q-Days 2023 è stato realizzato un modello in scala 1:8 del camion Quantron Us Class 8 Truck, in collaborazione con lo studio di Transportation Design DORODESIGN di Torino.

«Siamo entusiasti dell’incredibile successo ottenuto grazie all’impegno dei nostri studenti e alla nostra audacia come team – afferma Dario Olivero, coordinatore del Master in Transportation Design di IAAD -. Il riconoscimento con il Quantron Design Award 2023 è la conferma del nostro impegno e della nostra eccellenza. Siamo fieri di aver superato ogni sfida e di aver dimostrato di essere “Reliable, Energetic & Brave”!».

Il premio rafforza la reputazione consolidata di IAAD. come istituzione all’avanguardia nel campo del design e dei trasporti.

«La partnership QUANTRON – IAAD. – dichiara Koorosh Shojaei, Design & Strategy Project Manager di Quantron AG – è stata un’occasione eccezionale di lavoro simbiotico tra azienda e scuola, intento a superare i confini e a sfidare i vincoli convenzionali di un settore conservatore, promuovendo concetti innovativi.»