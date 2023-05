Centro, decisivi per Renew Europe i cattolici popolari e sociali

“La presenza di una lista centrista, riformista e democratica alle prossime elezioni europee può

essere, indubbiamente, un fatto politicamente rilevante e significativo. Una presenza politica che

può rilanciare, anche e soprattutto a livello nazionale, quella ‘politica di centro’ che resta

necessaria ed indispensabile per superare quel ‘bipolarismo selvaggio’ che resta una delle cause

principali della crisi della politica italiana e, purtroppo, del crescente astensionismo elettorale.

Ma per centrare l’obiettivo, questo progetto politico non può fare a meno del contributo e

dell’apporto dell’area cattolico popolare e sociale. Solo con questa fattiva e visibile presenza

politica, culturale e programmatica il progetto di Renew Europe può essere una vera scommessa

per rilanciare il Centro politico e una credibile e autorevole ‘politica di centro’ nel nostro paese.

Altrimenti si tratta di una semplice riedizione dell’esperienza politica, seppur aggiornata e rivista,

del vecchio partito liberale, o repubblicano o tardo azionista”.

Giorgio Merlo dirigente Tempi Nuovi, Popolari Uniti.

