All’ippodromo di Vinovo torna il Campionato italiano Gentleman

28 maggio sarà quella dei grandi ritorni all’Ippodromo di Vinovo. Come quello di Golia, uno dei pony più piccoli d’Italia con i suoi 67 cm, che ha già tenuto compagnia tutti nel mese durante i Gran Premi. Arriverà insieme agli amici dell’Old Ranch di Floriana Ferrero che intratterranno grandi e piccini con i laboratori ludici sull’equitazione, giochi di complicità, percorsi educativi e il battesimo della sella. Sarà tutto gratuito e per i bimbi che interverranno, in omaggio un ferro di cavallo personalizzato.

Le otto corse in programma partiranno alle 15 e al centro ci sarà il Premio CIFA ONG, dedicato ai 4 anni con nove ottimi soggetti. In mezzo al gruppo peschiamo Demetrio con Andrea Farolfi ma anche Daphne Jcp con Simone Mollo, Demetra Amg con Pietro Gubellini, Desdemona Sage con Marco Smorgon, oltre a Dream Axe che ritrova la guida del suo preparatore Andrea Guzzinati. Merita una citazione il premio Botticelli e ci saranno due corse riservate alla categoria dei gentlemen, fra le quali la seconda prova del Campionato Italiano Gentlemen: da vedere Duello con il suo proprietario Giovanni Scrima, Diablito insieme a Michele Bechis e Doki Doki con Enrico Colombino.

Una giornata davvero interessante, a Torino come in Svezia. Perché sarà anche la dell’Elitloppett a Solvalla, una delle corse più importanti del continente, con i vincitori torinesi delle ultime due edizioni del Gran Premio Costa Azzurra. Vernissage Grif è nella prima batteria insieme a Hohneck con Gabriele Gelormini. Nella seconda invece Vivid Wise As. A Vinovo come sempre ingresso gratuito per tutti e possibilità di pranzare presso il Ristorante “La Scuderia”.

IL TORINESE