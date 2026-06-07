Torino astrologica, i luoghi per leggere la città attraverso stelle, luce e tempo

Oltre alla sua conformazione razionale e geometrica, Torino è una città che guarda anche verso il cielo. Questa vocazione eterea la si può comprendere dalle cupole illuminate dal sole, dai soffitti dipinti come firmamenti e dai dettagli quasi nascosti come meridiane antiche, orologi lunari, stelle dorate, simboli zodiacali. Esiste infatti una Torino astrologica, diversa da quella esoterica, che racconta il rapporto tra la città, il tempo e gli astri. Il viaggio comincia in Piazza Castello, cuore simmetrico della città sabauda. Qui le prospettive sembrano studiate per accompagnare la luce durante il giorno e le facciate degli edifici cambiano colore continuamente così come l’armonia dello spazio dà l’impressione di trovarsi dentro una dinamica astronomica. A pochi passi, il Palazzo Reale custodisce alcuni dei più evocativi cieli dipinti della città; sui soffitti compaiono soli raggianti, nuvole dorate, allegorie delle stagioni, figure sospese nell’azzurro ed alcune sale sembrano trasformarsi in firmamenti barocchi, costruiti per celebrare il legame tra sistema cosmico e potere reale. Il tema del tempo ritorna in Palazzo Madama, dove antichi quadranti, decorazioni dedicate ai mesi dell’anno e figure allegoriche raccontano il fluire delle stagioni; e ombre che attraversano le grandi finestre cambiano continuamente l’atmosfera delle sale come una lente multi cromatica. Uno dei luoghi più straordinari resta, però, il Duomo di Torino con la Cappella della Sindone di Guarino Guarini. La cupola, infatti, costruita attraverso intrecci geometrici e aperture luminose, sembra un cielo di pietra e guardandola dal basso si ha la sensazione di osservare una costellazione architettonica. Percorrendo Via Po si incontrano dettagli: stelle scolpite sui portici, ferri battuti con forme circolari simili a orbite planetarie e vecchi orologi che scandiscono il tempo della vita urbana. La prospettiva conduce naturalmente verso il fiume e la collina, quasi fosse una linea tracciata verso il cielo. A rinforzare questa direzione verso l’alto ci pensano le luminarie di Natale che rappresentano stelle, lune e pianeti e coprono la strada fino a piazza Vittorio Veneto. Alla fine della via appare la Chiesa della Gran Madre di Dio dove le statue sembrano osservare il cielo sopra Torino. Tra gli oggetti più affascinanti della Torino astrologica c’è il grande orologio della Stazione di Torino Porta Nuova che da oltre un secolo domina la facciata della stazione come simbolo del tempo moderno e poco lontano, in alcuni cortili nobiliari e ville della collina, sopravvivono meridiane e antichi orologi solari decorati con lune, soli e segni zodiacali. Per capire davvero il rapporto tra Torino e gli astri, tuttavia, bisogna salire al Monte dei Cappuccini. Da qui la città appare come una mappa geometrica attraversata dalla luce. Al tramonto le cupole diventano dorate e la Mole emerge come un gigantesco indice rivolto verso il firmamento. La Mole Antonelliana è il simbolo più potente della Torino del cielo, la sua verticalità cambia aspetto durante il giorno: all’alba è argento, al tramonto diventa oro, di notte crea un effetto stellato. Al Museo Egizio il legame con gli astri continua nei soffitti stellati dei sarcofagi, nelle barche solari e nei riferimenti a Sirio, la stella che regolava il calendario del Nilo. Alcuni reperti mostrano veri strumenti astronomici dell’antichità, quando il tempo veniva misurato osservando il cielo. Come non citare, poi, la Torino Liberty di Casa Fenoglio-Lafleur dove compaiono lune crescenti, stelle a otto punte, vetrate che catturano la luce e ferri battuti che sembrano piccole costellazioni o l’orologio o la Meridiana Monumentale di Piazza Solferino, installata nel 2013 con uno stilo di quasi 6 metri. La vera bellezza della Torino astrologica sta proprio in quei particolar, grandi e piccoli, che costringono a rallentare il passo e ad alzare gli occhi. La nostra è una città squadrata, certo, ma con una speciale attitudine all’incanto e alla fascinazione suggestiva delle stelle e dello zodiaco; la sua costruzione d’altronde come Augusta Taurinorum, edificata dai Romani, segui’ un preciso orientamento astronomico: la città doveva essere allineata con il sorgere del sole nel segno zodiacale di riferimento dell’epoca. “Torino è il punto di incontro tra la terra e le stelle” e queste stelle possono essere guardate da più vicino dal Planetario di Pino Torinese.

Maria La Barbera

IL TORINESE