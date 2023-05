Al Parco Olimpico il villaggio del volley. Sabato al Pala Alpitour le CEV Super Finals

Neppure un cielo plumbeo e un po’ di pioggia, a tratti, ha potuto frenare l’entusiasmo dei tanti ragazzi torinesi convenuti sui campi allestiti in Piazzale Grande Torino per l’appuntamento con il Volley S3, organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo con la collaborazione della Città di Torino.

Questa mattina è toccato agli studenti degli istituti scolastici, mentre nel pomeriggio, tempo permettendo, saranno i giovani pallavolisti delle società sportive del territorio che si potranno scatenare sui campi con la rete più bassa del solito, per permettere a tutti di godere della bellezza del gioco.

A fare gli onori di casa l’assessore allo Sport Domenico Carretta che ha incontrato Andrea ‘Lucky’ Lucchetta, oro olimpico con la Nazionale a Rio nel 1990 e oggi commentatore televisivo, ideatore e instancabile animatore di questo tour della schiacciata.

L’evento di oggi precede le CEV Super Finals, l’atto conclusivo della più prestigiosa manifestazione per club di pallavolo a livello continentale, in programma sabato al Pala Alpitour dove, per conquistare la prestigiosa Coppa e un premio di 500mila euro si sfideranno, in campo maschile, in una finale tutta polacca, i campioni in carica del Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle e l’Jastrzebski Wegiel , mentre tra le ragazze andrà in scena il derby turco tra l’Eczacibasi Dynavit Istanbul e le detentrici del VakifBank Istanbul di Paola Egonu e Giovanni Guidetti.

Sono disponibili per assistere alle due partite ancora un paio di migliaio di biglietti – oltre 10mila i tagliandi già venduti sui 13mila posti disponibili dell’impianto con più di 3mila prenotazioni da parte delle società del Piemonte e almeno 2mila richieste dall’estero, tra cui il Giappone – che si possono comprare collegandosi online al link dedicato









