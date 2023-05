Frontale in corso Regio Parco: nello schianto muore un uomo

In uno scontro frontale avvenuto questa mattina in corso Regio Parco a Torino è morto un uomo di 72 anni, di Settimo Torinese. Era al volante di un’Alfa Romeo 147 che si è scontrata con un furgone Fiat Ducato ed è finita contro un muro. Due ragazzini che erano in auto con lui e che l’uomo stava accompagnando a scuola sono rinati illesi. L’uomo è morto sul colpo.

IL TORINESE