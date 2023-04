Giovane donna muore in sala parto E’ salva la bimba ma in gravi condizioni

Non ce l’ha fatta una donna di 33 anni, morta nella notte all’ospedale Santa Croce di Moncalieri. Era ricoverata da settimane per via di una gravidanza a rischio. È deceduta a causa di una emorragia improvvisa all’utero. I medici hanno salvato la neonata ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale in gravi condizioni.

IL TORINESE