Buon compleanno, Puliciclone!

Oggi è un giorno speciale per il popolo granata e per tutti coloro che amano il calcio.

Il mitico Paolino Pulici, immenso attaccante e storica bandiera granata dal 1967 al 1982,compie 73 anni.

Soprannominato “Pupi” dai tifosi della “curva maratona“, incarnò lo spirito del Toro come nessun altro attaccante è riuscito mai a fare.

In 335 partite di campionato in maglia granata realizzò 134 reti, 3 volte capocannoniere in Serie A. Incluse le coppe italiane e straniere, chiuse l’avventura in granata con 172 reti complessive.Ha vinto 1 scudetto e 2 coppe Italia sempre con la maglia del Toro.

In maglia Azzurra 19 presenze e 5 reti.

Il grande e compianto Gianni Brera gli coniò l’appellativo di “Puliciclone”.

La Torino granata,e non solo, avrà sempre un ricordo indelebile di te.

Enzo Grassano

IL TORINESE