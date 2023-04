Altri arresti per i furti con spaccate di vetrine nei negozi di Torino

La Polizia di Stato di Torino ha individuato ed arrestato due uomini, gravemente indiziati di un furto aggravato in danno di un esercizio commerciale cittadino.

Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti nella notte del 25 Aprile in Corso Giulio Cesare per la segnalazione, diramata dalla Sala Operativa della Questura, di un furto in atto all’interno di un negozio di acconciature.

Trovandosi poco distanti, i poliziotti riuscivano a intercettare i due soggetti mentre si allontanavano appiedati dal locale, la cui vetrina si presentava forzata, e si mettevano al loro inseguimento. Nonostante i due complici prendessero direzioni differenti, venivano entrambi raggiunti e fermati, uno in via Monte Nero e l’altro in via Salassa.

Si tratta di un cittadino di nazionalità moldava di circa 35 anni e di un cittadino italiano di 43. Durante la fuga i due si sono disfatti di alcuni sacchetti, gettandoli sotto le auto in sosta, rinvenuti successivamente dai poliziotti, contenenti 30 confezioni di profumi e di articoli cosmetici.

In considerazione dei gravi indizi di colpevolezza a loro carico, i due uomini sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.

Nel corso dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi.

IL TORINESE