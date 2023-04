È in gravi condizioni, ricoverato al San Giovanni Bosco un addetto alla sicurezza dell’Eurospin in via Forlì a Torino. È stato accoltellato ieri sera nel tentativo di bloccare un rapinatore.

Il malvivente ha ordinato a un cassiere di farsi consegnare 1500 euro in contanti ed è scappato a piedi. Il vigilante lo ha inseguito ma il rapinatore lo ha accoltellato al bacino.

I carabinieri stanno svolgendo le indagini.

IL TORINESE