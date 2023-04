Addio Olimpiadi invernali, niente gare a Torino

Torino esce definitivamente dai Giochi olimpici del 2026.

A spuntarla è stata la Fiera di Rho. Ieri Stefano Lo Russo e Alberto Cirio avevano presentato il dossier Torino alla Fondazione Miano-Cortina

Come era prevedibile la scelta della Fondazione dei Giochi olimpici invernali è andata a favore della Lombardia. “Abbiamo appreso con rammarico della decisione assunta dal cda della Fondazione Milano Cortina a proposito della sede per le gare di pattinaggio di velocità delle Olimpiadi del 2026. Continuiamo a essere fermamente convinti che l’opzione Torino fosse la migliore per le caratteristiche tecniche e per la sua sostenibilità, in un momento in cui la spesa pubblica va monitorata e controllata con estrema attenzione. Da italiani continuiamo a tifare per la buona riuscita delle Olimpiadi e auspichiamo che le valutazioni che hanno portato a escludere la città di Torino siano basate su valutazioni tecniche, che tengano effettivamente conto dei tempi e dei costi di realizzazione delle strutture, e che trovino ora conferma nella realizzazione delle opere.

Questo il commento del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e del sindaco di Torino Stefano Lo Russo sulla decisione della Fondazione Milano-Cortina che ha optato per ospitare le gare dì pattinaggio su ghiaccio in Lombardia anziché all’Oval di Torino.

IL TORINESE