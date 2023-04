Gli eventi alla GAM, a Palazzo Madama e al MAO di Torino

AGENDA APPUNTAMENTI FONDAZIONE TORINO MUSEI 14 – 20 aprile 2023 VENERDI 14 APRILE Venerdì 14 aprile ore 15 – 17 VERDEFOGLIA In occasione di Disegniamo l’arte 2023 Palazzo Madama – attività per famiglie Esplorare il giardino di Palazzo Madama per scoprire tra il verde i segreti delle foglie. Mettendo alla prova i cinque sensi, i bambini sperimenteranno le diverse sensazioni date dalle foglie, dalle loro forme, colori e tonalità e, attraverso il disegno e il frottage, ne cattureranno i dettagli in un taccuino botanico. Info: l’attività è gratuita per i bambini; il costo d’ingresso al giardino per adulti accompagnatori è di 5 € (gratuito con Abbonamento Musei). L ’attività si svolgerà nel Giardino Botanico Medievale di Palazzo Madama e in caso di maltempo sarà annullata. Età consigliata: 5/10 anni Tutti gli spazi sono accessibili. Prenotazione: t. 011 4429629 madamadidattica@fondazionetorinomusei.it SABATO 15 APRILE Sabato 15 e domenica 16 aprile ore 10 – 17 I COLORI DELL’ORTO Palazzo Madama – workshop di acquerello botanico L’orto di Palazzo Madama offre lo spunto per conoscere attraverso l’acquerello non solo la bellezza di forme e colori delle piante che fanno parte del nostro quotidiano, ma la loro storia, il ruolo essenziale che esse ebbero e che continuano ad avere nella vita dell’uomo. Questo incontro, aperto soprattutto a principianti curiosi, a coloro che desiderano conoscere e sperimentare l’approccio botanico al disegno dal vero e all’acquerello, ci porterà a osservare da vicino erbe e frutti e realizzare vere e proprie tavole botaniche di questi soggetti belli e buoni. Il corso ha una durata di 12 ore, si svolge il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 17, ed è accreditato per l’aggiornamento degli insegnanti (legge 170 del 21/03/2016 art. 1.5). Angela Petrini ha ottenuto il Diploma con lode in disegno e acquerello botanico dalla Society of Botanical Artists di Londra; è Presidente dell’Associazione Italiana Pittori Botanici “Floraviva”. Premiata dalla Royal Horticultural Society con la Gold Medal al Plant and Botanical art Fair 2018, Londra. Prossimi appuntamenti: 7-8 maggio 2022 ore 10-17 | Alcune varietà di rose botaniche 10-11 giugno 2022 | Ciliegie e piccoli frutti Materiale occorrente: acquerelli; pennelli tondi a punta fine numeri 4, 2, 0; matita HB; gomma (evitare possibilmente la gomma pane); carta liscia satinata 300 gr. formato 30×40 circa. A chi non avesse il materiale l’insegnante può fornire carta, pennelli e colori necessari per lo svolgimento al costo di 5 €. È necessario segnalarlo al servizio prenotazioni. Costo: € 140 / ogni incontro Posti disponibili per ogni appuntamento: 7

Prenotazione obbligatoria: tel. 011 4429629; e-mail: madamadidattica@fondazionetorinomusei.it Sabato 15 aprile ore 16.30 ALCHIMIE – STAGNO / GIOVE – Crescita, espansione, passione MAO – Visita guidata in collaborazione con Orchestra Filarmonica di Torino Arte e musica: c’è alchimia migliore? Ispirati dai concerti della Stagione concertistica dell’Orchestra Filarmonica di Torino, i musei della Fondazione Torino Musei ogni sabato precedente il concerto propongono a rotazione un ciclo di visite guidate al proprio patrimonio museale. STAGNO / GIOVE – Crescita, espansione, passione Un sapere prezioso, metalli nell’arte islamica Nella galleria dedicata all’arte islamica, brocche, coppe, basi di candelabro in bronzo e ottone raccontano diversi aspetti e momenti della produzione di manufatti in metallo. La varietà dei materiali spesso combinati in leghe diverse, l’incisione e l’agemina, la ricchezza del repertorio decorativo che spesso si espande a ricoprire l’intera superficie si condensano in oggetti prodotti con tecniche di lavorazione custodite gelosamente all’interno delle botteghe e tramandate solo da maestro ad allievo. Visita guidata a pagamento. Costo: 6 euro per il percorso guidato + biglietto di ingresso al museo secondo tariffe (gratuito con Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta e Torino Piemonte Card). Info e prenotazioni: t. 011 5211788 (lun-dom 9-17.30); prenotazioniftm@arteintorino.com • è possibile effettuare l’acquisto anche on-line Sabato 15 e domenica 16 aprile ore 16.30 TRA GOTICO E RINASCIMENTO Palazzo Madama – visita guidata tematica Un itinerario che offre la possibilità di conoscere le collezioni di Palazzo Madama traendone una visione d’insieme. Il museo contempla un ampio percorso stilistico, cronologico ed espositivo; per questo motivo, previa presentazione generale delle opere in esso custodite, la visita rivolgerà un particolare focus all’arte gotica e rinascimentale. Ci si soffermerà quindi sul Ritratto d’uomo di Antonello da Messina, sulle opere dell’artista borgognone Antoine de Lonhy, continuando con artisti quali Martino Spanzotti e Defendente Ferrari. È un’occasione per conoscere il Museo Civico d’Arte Antica di Torino con uno sguardo rivolto ai secoli XV e XVI, quando il Rinascimento e le nuove correnti artistiche raggiunsero il territorio e diedero spunti nuovi a un Nord-Ovest pronto ad accogliere le importanti novità. Costo: 6 € per il percorso guidato + biglietto di ingresso al museo secondo tariffe (gratuito con Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card). Info e prenotazioni: t. 011 5211788 (lun-dom 9-17.30); prenotazioniftm@arteintorino.com DOMENICA 16 APRILE Domenica 16 aprile ore 15 DI-SEGNI NELLO SPAZIO GAM – attività per famiglie Bambini a partire dai 6 anni In occasione dell’evento organizzato dall’Associazione Abbonamento Musei “Disegniamo l’arte 2023” la GAM propone un’attività in cui protagoniste saranno le sculture della collezione del museo. I bambini saranno coinvolti in un gioco di scoperta delle opere plastiche partendo dagli spazi del giardino fino alle sale del museo, ragionando sul concetto di spazio che da chiuso e limitato si apre all’esplorazione e di come il disegno sia una parte fondamentale nella creazione di una scultura, sia essa figurativa o astratta. Momenti di disegno dal vero di fronte alle opere permetteranno di analizzare e rielaborare le forme fino a sintetizzarle in un segno personale. In laboratorio una maglietta bianca offerta a ciascun partecipante diventerà un nuovo luogo di accoglienza nel quale far rivivere le sensazioni ispirate dalle opere che, rielaborate attraverso il lavoro grafico, diventeranno originali forme da indossare. Costo: 7 € a partecipante Costo aggiuntivo: adulti biglietto di ingresso ridotto; gratuito per i possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Valle d’Aosta Informazioni e prenotazioni: 011 5211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com Domenica 16 aprile ore 16 DISEGNARE UN PO’ D’ASIA A TORINO MAO – attività per famiglie Età consigliata da 5 anni in su. Nell’ambito di Disegniamo l’arte, progetto a cura di Associazione Abbonamento Musei. Muniti di fogli e matite i partecipanti potranno scegliere un’opera con cui ‘fare amicizia’ disegnandola dal vero, per poi conoscerne, con una breve visita, contesto, contenuti e significati. Costo: bambini € 7; adulti € 8 ridotto (gratuito con Abbonamento Musei). Prenotazione obbligatoria t. 011.4436927/8 oppure maodidattica@fondazionetorinomusei.it entro il venerdì precedente. MERCOLEDI 19 APRILE Mercoledì 19 aprile ore 17 RESISTENZE. L’ITALIA MONUMENTALE DEL 25 APRILE Palazzo Madama – conferenza con Giovanni Carlo Federico Villa In occasione della Festa della Liberazione, Palazzo Madama propone, mercoledì 19 aprile alle ore 17, la conferenza di Giovanni Carlo Federico Villa Resistenze. L’Italia monumentale del 25 aprile. Alla Rotonda del Boschetto a Trieste è collocata un’opera aniconica, in cemento verniciato di bianco, che ricorda la figura e l’esempio di Alma Vivoda, probabilmente la prima caduta della nostra resistenza. È uno dei rarissimi monumenti dedicati a una donna in Italia e, come tante celebrazioni dei partigiani e della resistenza, la sua collocazione è stata assai tormentata, in un Paese che fatica a fare i conti con il proprio passato. Come è evidente in tante vicende, a partire da quella intorno al paradigmatico Monumento al Partigiano di Parma, dove una coppia di figure incarna i due momenti rappresentativi della Resistenza: nell’immagine del fiero partigiano armato, la lotta e l’eroismo; in quella del partigiano caduto, il sacrificio e il martirio. Da Parma inizierà un viaggio in Italia, che toccherà luoghi emblematici come la Bologna del Monumento al Partigiano e alla Partigiana e la Venezia del Monumento alla partigiana veneta, voluto per non dimenticare il prezioso contributo delle donne per la liberazione della città dal nazifascismo.

A questi monumenti iconici, nei decenni, molti altri si aggiungeranno, a intessere di memoria la nostra penisola. In un percorso nella storia d’Italia e dei suoi artisti che si svolgerà, tra parole e immagini, sulle tracce di opere come quelle di Umberto Mastroianni a Cuneo e Torino o Giacomo Manzù a Bergamo. Ingresso libero fino a esaurimento posti Prenotazione consigliata: t. 011.4429629 (dal lun. al ven. 09.30 – 13.00; 14.00 – 16.00) oppure scrivere a madamadidattica@fondazionetorinomusei.it GIOVEDI 20 APRILE Giovedì 20 aprile ore 15.30 PAGINE GIAPPONESI – L’incontro segreto MAO – incontri di letteratura giapponese con Fabiola Palmeri Torna anche per la primavera 2023 il ciclo di incontri mensili con la letteratura giapponese, a cura di Fabiola Palmeri. Il terzo appuntamento è dedicato a “L’incontro segreto”, Abe Kobo, Atmosphere Libri. Il protagonista, giovane rappresentante di fantascientifiche scarpe che permettono di effettuare balzi straordinari, si reca in un gigantesco e labirintico ospedale di Tokyo per ritrovare la moglie, inspiegabilmente prelevata da un’ambulanza nelle prime ore del mattino. L’ospedale è dominato da un elaborato sistema tecnologico che spia il comportamento sessuale dei pazienti, che tra quelle algide pareti perdono ogni contatto con l’esterno e trovano nel sesso l’unico mezzo per sfuggire alla solitudine totale. Il protagonista, intrappolato in un mondo assurdo, onirico e senza vie d’uscita, si ritrova ad affrontare i bizzarri e grotteschi personaggi che popolano l’ospedale, alla ricerca della consorte e della sua stessa identità. L’incontro segreto, con la sua miscela di suspense, erotismo e poesia, è uno dei romanzi più avvincenti di Abe Kōbō, grande genio letterario del secondo Novecento giapponese mai sufficientemente compreso. Costo: 12 € singolo incontro Info e prenotazioni: eventiMAO@fondazionetorinomusei.it Giovedì 20 aprile ore 16:30 TEA TIME ART. Realismo magico GAM – workshop Tea Time Art vuole essere una pausa dalle corse quotidiane, in un ambiente speciale come quello dell’Educational Area della GAM, dove incontrarsi, conoscersi e imparare facendo, per trascorrere un paio di ore in compagnia di persone nuove e arte. Questo ciclo di appuntamenti organizzati alla GAM permette di avvicinare il pubblico adulto al museo, inteso come luogo di scambio, conoscenza e integrazione. L’arte diventa uno strumento di vicinanza, scambio intellettuale e emotivo, trasformando gli spazi museali in luoghi di incontro e condivisione di conoscenze diverse. Le opere scelte per le attività contengono il racconto di esperienze personali degli artisti che rimandano ad altri insegnamenti per un confronto intellettuale, emotivo e fisico. Tutti gli appuntamenti prevedono una presentazione delle opere a cura delle guide di Theatrum Sabaudiae e una fase di attività pratica che permetta l’approfondimento di tecniche artistiche diverse. Porta il tuo the preferito, noi ci mettiamo la tazza e la creatività, per delle pause d’arte a piccoli sorsi. Giovedì 20 aprile ore 16:30: Realismo magico La visita permetterà di approfondire la corrente artistica del Realismo Magico sorta ad inizio Novecento e caratterizzata da un particolare sguardo sul mondo, allo stesso tempo lucido e incantato. In laboratorio si realizzeranno effetti stranianti utilizzando la tecnica del collage. Scopri il calendario completo Posti limitati, prenotazione obbligatoria Costo: euro 15 a partecipante (comprensivi di biglietto d’ingresso al museo gratuito, visita guidata, attività pratica, materiali e tazza personalizzata) Informazioni e prenotazioni: Theatrum Sabaudiae 0115211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com Giovedì 20 aprile ore 17 IL GIOIELLO COME OPERA D’ARTE Palazzo Madama – conferenza con Giovanni Carlo Federico Villa e Paola Stroppiana Moderano: Maurizio Francesconi e Alessandro Martini Nell’ambito del ciclo dello IED Torino Racconti. Design tra presente e futuro, Palazzo Madama ospita la conferenza Il gioiello come opera d’arte con Giovanni Carlo Federico Villa e Paola Stroppiana, storica dell’arte, giornalista e curatrice indipendente. Qual è il ruolo del gioiello nel mondo dell’arte? Il racconto si snoda attraverso un affascinante percorso dal IV al XXI secolo. Dal Tesoro di Desana si arriva alla modernità, passando dalla Corona ferrea ai gioielli che adornano le gentildonne dei capolavori dell’arte veneta di Lorenzo Lotto, Tiziano e Tintoretto, per giungere alla raffinata sontuosità della stagione napoleonica. La narrazione di Paola Stroppiana, partendo dal rapporto tra gioiello e scultura nella produzione di Max Ernst, si interseca con un’ampia panoramica, attraverso immagini e documenti sul gioiello d’artista, che va dalla prima metà del XX secolo sino alle ricerche dei primi anni Duemila: da Alberto Giacometti a Anish Kapoor, da Pablo Picasso a Lucio Fontana, da Salvador Dalí a Giuseppe Penone e Giulio Paolini, da Niki de Saint Phalle a Calder, i gioielli d’artista rivelano la straordinaria capacità del singolo artista di declinare la propria creatività in opere d’arte indossabili. Ingresso libero fino a esaurimento posti Prenotazione obbligatoria: www.ied.it Giovedì 20 aprile ore 18.30 KODO NISHIMURA. Il monaco buddhista “sui tacchi a spillo” MAO – incontro con Kodo Nishimura Il MAO Museo d’Arte Orientale di Torino ha il piacere di ospitare Kodo Nishimura, l’iconico monaco buddhista “sui tacchi a spillo”, per un incontro dedicato alla libertà e all’accettazione della propria identità profonda, superando convenzioni e rifiutando compromessi. Nishimura è in Italia in occasione dell’uscita del suo libro “Il Monaco sui tacchi a spillo”, pubblicato dalla casa editrice Ubiliber. Monaco buddhista, attivista LGBTQ+, make up artist, modello, scrittore: Kodo Nishimura è una figura sfaccettata e complessa. I tanti aspetti della sua vita, apparentemente in conflitto fra loro, hanno trovato una felice sintesi grazie a un lungo cammino interiore, allo studio approfondito della dottrina buddhista e all’accettazione della sua omosessualità. Costo: 5€. Ingresso fino a esaurimento posti disponibili. L’incontro si svolgerà in inglese con la traduzione di Fabiola Palmeri. 