Specchio dei Tempi in soccorso delle famiglie colpite dall’esplosione

Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno, alle ore 3:15, un’esplosione ha devastato un palazzo in via Nizza 389, nel quartiere Lingotto di Torino. Un boato violentissimo ha sventrato il quinto piano, generando un incendio che ha coinvolto altri appartamenti. Le immagini parlano da sole: muri crollati, finestre distrutte, auto danneggiate, residenti in strada senza nulla. Un ragazzo di 35 anni è stato trovato senza vita tra le macerie. Cinque le persone ferite: tra loro un bambino di 12 anni, ora ricoverato in terapia intensiva con ustioni estese, e una bambina di 6 anni in osservazione. Dodici famiglie sono state evacuate e hanno trascorso le prime ore del giorno su un autobus del Comune, lontano dalla propria casa, senza certezze sul futuro. Specchio dei tempi è intervenuta subito. Abbiamo attivato una sottoscrizione d’emergenza per aiutare chi ha perso tutto. Ci stiamo muovendo per portare aiuti immediati e mirati: contributi economici diretti, assistenza e ascolto. Come sempre, agiremo con tempestività e trasparenza. Ogni donazione verrà utilizzata per sostenere concretamente le famiglie colpite: per ricostruire, accompagnare, restituire dignità e sicurezza.