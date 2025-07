Night Buster per spostarsi la notte. Servizio potenziato e percorsi ampliati

L’estate torinese si muove anche di notte. Dal 28 giugno al 7 settembre, ogni venerdì, sabato e nei giorni prefestivi, torna il servizio Night Buster con una rete di trasporto notturno potenziata e percorsi ampliati.

Saranno 17 le linee attive, in grado di collegare il centro di Torino a 29 Comuni dell’Area Metropolitana, nella fascia oraria compresa tra le 23.00 e le 5.00 del mattino. Un servizio pensato per offrire un’alternativa sicura, comoda e sostenibile agli spostamenti notturni, in particolare per i più giovani, che vogliono vivere la città e il territorio senza l’auto privata.

Piazza Vittorio Veneto sarà il nodo centrale di tutte le linee Night Buster, garantendo così un punto di riferimento unico per i viaggiatori. I titoli di viaggio restano invariati: saranno validi gli stessi biglietti e abbonamenti del servizio diurno.

L’ampliamento del servizio è il risultato di una sinergia tra GTT, l’Agenzia per la Mobilità Piemontese e la Città di Torino, con l’obiettivo di rafforzare la mobilità serale e notturna nei mesi estivi e favorire una fruizione più ampia e accessibile delle occasioni di svago e aggregazione.

“Il servizio Night Buster è frutto di una scelta precisa: investire in un servizio pubblico che accompagni le persone nei loro momenti di socialità, lavoro o svago, rispondendo alle richieste dei territori della cintura metropolitana. Night Buster significa mobilità inclusiva, sostenibile, capillare, ma vuol dire anche offrire un servizio che permetta soprattutto ai giovani di divertirsi in modo responsabile e sicuro”– commenta l’assessora alla Mobilità e all’Innovazione Chiara Foglietta.

“In estate la domanda di mobilità cambia, e noi cambiamo con lei. Abbiamo scelto di ampliare la rete notturna anche ai Comuni dell’area metropolitana per garantire un collegamento stabile tra Torino e il suo territorio. Un servizio pubblico che accompagna le persone, anche di notte, dove davvero serve” – dichiara Antonio Fenoglio, Presidente di GTT.

“Il potenziamento del Night Buster è un segnale concreto di attenzione verso le esigenze di chi vive e frequenta l’area metropolitana di Torino, soprattutto nei fine settimana e durante l’estate. La mobilità notturna non è solo un’opportunità di svago magari per i più giovani, ma anche un diritto per chi desidera muoversi in sicurezza e senza usare l’auto privata. Come Agenzia, abbiamo voluto rafforzare il servizio, ampliandolo per rendere il trasporto pubblico ancora più capillare, sostenibile e al passo con le esigenze dei cittadini” dichiara Cristina Bargero, Presidente dell’Agenzia della Mobilità Piemontese.

Tutti i dettagli su linee, orari e pianificazione del viaggio sono disponibili sul sito ufficiale GTT: www.gtt.to.it

Le linee nel dettaglio:

LINEA W1 ARANCIONE , da Rivoli, Collegno, Alpignano e ritorno

, da Rivoli, Collegno, Alpignano e ritorno LINEA N4 ROSSA , da Volpiano, Leinì, Mappano e ritorno

, da Volpiano, Leinì, Mappano e ritorno LINEA N4B ROSSA , da Falchera e ritorno

, da Falchera e ritorno LINEA S4 AZZURRA, da piazzale Caio Mario e ritorno

da piazzale Caio Mario e ritorno LINEA S5 VIOLA , da Orbassano, Rivalta, Beinasco e ritorno

, da Orbassano, Rivalta, Beinasco e ritorno LINEA S5B VIOLA , da Rivalta, Orbassano, Beinasco e ritorno

, da Rivalta, Orbassano, Beinasco e ritorno LINEA N8 ORO , da Settimo e ritorno

, da Settimo e ritorno LINEA S18 BLU , da Candiolo, Vinovo, Nichelino e ritorno

, da Candiolo, Vinovo, Nichelino e ritorno LINEA S18B BLU , da Vinovo e ritorno

, da Vinovo e ritorno LINEA N10 GIALLA , da Caselle, Borgaro e ritorno

, da Caselle, Borgaro e ritorno LINEA W15 ROSA, da Collegno, Grugliasco e ritorno

da Collegno, Grugliasco e ritorno LINEA W15B ROSA , da via Brissogne e ritorno

, da via Brissogne e ritorno LINEA S45 MARRONE , da Chieri, Cambiano, Trofarello, Moncalieri e ritorno

, da Chieri, Cambiano, Trofarello, Moncalieri e ritorno LINEA S45B MARRONE , da Santena, Cambiano, Trofarello, Moncalieri e ritorno

, da Santena, Cambiano, Trofarello, Moncalieri e ritorno LINEA W60 ARGENTO , da Venaria, Druento, Pianezza e ritorno

, da Venaria, Druento, Pianezza e ritorno LINEA E68 VERDE , da Gassino, Castiglione, San Mauro e ritorno

, da Gassino, Castiglione, San Mauro e ritorno LINEA E68B VERDE, da Chieri, Pino Torinese e ritorno

