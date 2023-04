Tragico incidente stradale: quattro feriti, morta ragazza di 18 anni

Una ragazza diciottenne è morta nella notte di domenica a Dronero, nel Cuneese, in seguito ad uno scontro che ha coinvolto tre auto. L’incidente è avvenuto verso le 4, sulla strada provinciale 160, in direzione Castelletto di Busca. Sono rimasti feriti altri quattro ragazzi. Il più grave un 18enne che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cuneo insieme a un altro ragazzo in codice giallo. Altri due feriti sono stati portati all’ospedale di Savigliano in codice verde. In tutto sono state coinvolte nove persone. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118.

IL TORINESE