Ambrogio (Fdi): “Bavaglio a campagna contro cibo sintetico”

“Un inaccettabile bavaglio, peraltro, su di un tema molto controverso, dove la verità scientifica è

ancora in via di definizione”.

Ad affermarlo Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia e Consigliere Comunale di Torino, in

riferimento alla censura imposta da Facebook sulla campagna di Coldiretti contro il cibo sintetico.

“Le ragioni addotte dal social – continua la Ambrogio – sembrano un mero pretesto per applicare, in

modo arbitrario e fuorviante, la scure della censura, in un’ottica sempre più strumentale agli interessi

elle multinazionali del cibo sintetico. Questo dirigismo dell’informazione non solo è inaccettabile,

ma è da respingere con forza. Pertanto, ho formalmente richiesto di audire, in seno alla 9°

Commissione permanente del Senato, i vertici Meta al fine di chiarire e approfondire le dinamiche

applicate. Non ci arrenderemo mai e difenderemo, in ogni sede e contro ogni potentato, le nostre

eccellenze agroalimentari, nonché il concetto stesso di sicurezza e sovranità alimentare, uno dei

cardini dell’azione governativa”.

