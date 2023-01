Juve ai quarti! Juventus-Monza 2-1

Ottavi di finale Coppa Italia

Kean Chiesa J

Valori M

Al termine di una gara combattuta ed equilibrata,la Juventus batte per 2-1 il Monza e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia, dove troverà la Lazio. Allo Stadium i bianconeri passano in vantaggio dopo 8′ grazie ad un bel colpo di testa di Kean, ma vengono raggiunti al 25′ da una bella rete di Valotidi testa di Valoti sugli sviluppi di calcio d’angolo. Allegri, sostituito in panchina da Landucci per squalifica,azzecca i cambi e vince grazie a questi, visto che a decidere l’incontro è Federico Chiesa al 78′ con un bellissimo gol su azione personale.L’ala bianconera ritrova il gol dopo oltre un anno esatto.

Tabellone completo dei

Quarti di finale Coppa Italia

Si giocheranno tra la fine di gennaio e prima metà di febbraio

Inter-Atalanta

Juventus -Lazio

Roma-Cremonese

Fiorentina -Torino

Enzo Grassano