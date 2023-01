Forza Italia: “orgogliosi per la Giornata del Valore Alpino”

“Siamo estremamente orgogliosi di aver partecipato quest’oggi alla prima Giornata regionale del Valore Alpino.

Una ricorrenza che abbiamo contribuito ad istituire per onorare l’impegno e la disponibilità che, con tanta umiltà, il Corpo degli Alpini mette ogni giorno al servizio dei piemontesi. Una dedizione che costituisce un privilegio e di cui non possiamo che essere riconoscenti in un mondo sempre più egoista e nichilista”. Ad affermarlo il presidente del Gruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola e i consiglieri regionali Biletta, Fava e Graglia.

Il consigliere regionale Mauro Fava che è intervenuto in rappresentanza del Gruppo durante il Consiglio ha affermato: “La Penna Nera, che adorna il cappello degli alpini è, per le giovani generazioni come per chi lo indossa fieramente da decenni, un’icona che racconta l’altissimo sacrificio del Corpo degli Alpini, la complessità delle missioni di pace e ricostruzione nei Paesi esteri segnati ancora oggi dalla violenza e dalla devastazione dei conflitti, il lavoro infaticabile che nel tempo vi ha condotto tra la gente, al fianco di chi ha perso ciò che aveva di più caro. Forza Italia ribadisce in questa occasione il legame profondo, di autentico affetto, e senso di vicinanza che ci unisce alle Penne Nere. Per queste ragioni dobbiamo conservarne la memoria diffondendo la cultura dei loro valori partendo dalle scuole”.