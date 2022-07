Siccità, in campo anche Intesa Sanpaolo: arrivano 100 milioni di euro a sostegno delle imprese agricole

• Finanziamenti dedicati con rimborso rateali o in unica scadenza per il risparmio delle

risorse idriche

• Iter semplificato e veloce per poter accedere al credito nel più breve tempo possibile

• Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto le prime

regioni ad accedervi ma sarà possibile estendere il plafond anche ad altre aree

– Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 100 milioni di euro a

sostegno delle piccole e medie aziende agricole che stanno subendo i danni causati dalla

siccità. La banca vuole così dare un sostegno immediato e dedicato al fine di rispondere nel più

breve tempo possibile alla situazione di emergenza venutasi a creare in Italia e in particolar

modo nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e

Veneto.

E’ prevista la possibilità di richiedere finanziamenti a breve termine con rimborso in un’unica

soluzione (per capitale ed interessi) alla scadenza oppure con rimborsi rateali aventi periodicità

regolare, e a medio-lungo termine, finalizzati al risparmio dell’acqua e in generale alla

ottimizzazione delle risorse idriche. Sarà possibile attivare queste soluzioni con iter semplificati

e veloci al fine di poter accedervi nel minor tempo possibile.

Nel caso in cui lo stato di emergenza si ampliasse ad altre regioni, Intesa Sanpaolo estenderà il

proprio sostegno alle aziende interessate.

Intesa Sanpaolo mette a disposizione tutte le proprie filiali sul territorio per fornire prontamente

informazioni e assistenza, in particolare attraverso la rete dedicata della Divisione Agribusiness

presente nelle aree a maggior vocazione agricola con 250 punti operativi e oltre 1.000

professionisti.