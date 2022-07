Merlo. Centro: Calenda distribuisce pagelle. L’area moderata e centrista è da un’altra parte

“Il simpatico Calenda continua a distribuire pagelle di onestà, capacità, competenza, credibilità.

L’elenco degli ‘esclusi’ dalla cosiddetta area di centro e moderata è sempre più lungo: da Mastella

a Sala, da Di Maio a Renzi e via discorrendo. Insomma, tranne i radicali c’è poco altro con l’ex

montiano ed ex Pd Calenda.

Ora, al di là delle battute da avanspettacolo di Calenda, l’unica cosa certa è che l’area di centro –

riformista, democratica, di governo e soprattutto inclusiva – si colloca da un’altra parte. I censori, i

moralisti e i distributori di pagelle è consigliabile che vadano per conto loro. Così se la cantano e

da suonano da soli”.

Giorgio Merlo, Presidente Nazionale ‘Noi Di Centro-Mastella’.