Tpl: Ruffino “Sacra di San Michele valorizza territorio e turismo. Investire”

“Ho sempre sostenuto l’importanza del trasporto pubblico locale. Permette alle comunità locali di mantenere popolati territori a volte anche difficili e ai turisti di poter raggiungere ogni angolo meraviglioso del nostro Paese”. Dichiara in una nota la deputata di Azione, Daniela Ruffino. “E’ così anche per la stupenda Sacra di San Michele, monumento simbolo del Piemonte, collegato con una navetta delle FS da Avigliana. Sono molto soddisfatta dell’avvio servizio di cui mi sono sempre occupata. E’ il modo migliore per permettere ai turisti di tutto il mondo di poter usufruire della nostra splendida arte e cultura del territorio e al turismo religioso di visitare un luogo di culto unico. La mobilità locale è importante perché aiuta a mantenere l’attenzione alta verso le esigenze delle nostre comunità locali”, conclude