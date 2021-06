11-9 SULLA MESTRINA NELLO SPAREGGIO PROMOZIONE, È SERIE B

È festa grande per l’Aquatica Torino, che ha conquistato la

promozione in Serie B imponendosi 11-9 sulla Mestrina, vincitrice del

girone veneto di Serie C, nello spareggio che si è disputato sabato

sera alla Piscina Lamarmora di Brescia.

La squadra di Katsiberis ha coronato nel modo migliore una stagione di

sole vittorie, non sentendo la fatica dei tanti impegni ravvicinati e

soprattutto la tensione per l’importanza della partita. I torinesi sono

entrati in acqua determinati ed aggressivi, andando immediatamente

avanti 3-0, in un avvio risultato poi decisivo per la vittoria finale. I

veneti hanno infatti provato a tornare sotto, avvicinandosi

pericolosamente all’Aquatica, senza mai riuscire ad agganciarla,

grazie ad una prestazione davvero solida da parte di una squadra che ha

mostrato di meritare la Serie B, non soltanto tecnicamente ma anche

mentalmente.

I parziali dicono molto sull’incontro: 1-4, 2-2, 3-2, 3-3, per un 9-11

finale. In gol sono andati Strazzer e Paletti, entrambi autori di una

tripletta, Bianchini che ha realizzato due gol, Rosa, Alcibiade e

Zoupas. Finita la partita, tutti in acqua a festeggiare questo

grandissimo successo, salutato con gioia e soddisfazione dall’intera

famiglia Aquatica.

Al termine del match, orgoglio e soddisfazione per coach Giulio

Katsiberis, che applaude i suoi ragazzi. _«La squadra ha avuto un

ottimo approccio andando subito sul tre a zero, mantenendo un ritmo alto

e rispettando le disposizioni che avevamo dato. Successivamente, come

potevamo aspettarci, c’è stato il ritorno dei nostri avversari. È

quindi aumentata un po’ la tensione, com’era normale che fosse in

una finale play off, ma i ragazzi sono riusciti a gestirla bene, tanto

da restare sempre in vantaggio senza farsi mai raggiungere sul risultato

di parità. Sono contento anche della tenuta mentale della squadra.

Ovviamente siamo tanto felici di questa promozione, ce la siamo meritata

perché non abbiamo lasciato per strada alcun punto, vincendo tutte le

partite in stagione. Anche i nostri avversari avevano fatto lo stesso

nel loro girone, ma oggi siamo stati noi i più bravi e siamo veramente

felici di questo risultato»