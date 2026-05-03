Preso a colpi di pietra da un rapinatore che gli ruba la spesa

Il 1 maggio, alle ore 18.00 circa, in piazza Garibaldi a Pinerolo, nei pressi della stazione ferroviaria, una pattuglia della Sezione Radiomobile della locale compagnia carabinieri è intervenuta a seguito di segnalazione di lite in corso.

Giunti sul posto i militari hanno trovato un cittadino che lamentava di essere stato aggredito a colpi di pietra, poco prima, da un individuo che gli aveva sottratto la spesa, fuggendo nelle vie limitrofe.

I militari, postisi alla ricerca, hanno individuato poco lontano un trentottenne di origine marocchina, noto alla polizia e senza fissa dimora, che tentava di allontanarsi; l’uomo ha opposto viva resistenza al controllo ma e’ stato immobilizzato e portato in caserma, riconosciuto dalla vittima quale suo aggressore. Refurtiva recuperata e restituita al proprietario.

L’interessato è stato condotto in carcere con imputazione ddi resistenza a pu e rapina

IL TORINESE