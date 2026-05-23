Tragedia nel pomeriggio a Moncalieri dove sulla sopraelevata in direzione Savona un giovane motociclista di 21 anni è morto in un incidente stradale. Sembra che il ragazzo abbia perso autonomamente il controllo della moto, cadendo con violenza sull’asfalto.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Perde il controllo dello scooter, muore ragazzo di 21 anni
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