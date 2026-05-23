City Vision a Torino: la città intelligente passa da dati e IA

Torino capitale delle smart city, almeno per un giorno. Si è tenuta ieri, nella cornice di Palazzo Madama, la quinta tappa del roadshow 2026 di City Vision, la community delle smart city italiane. Al centro dell’appuntamento, il tema “AI e dati per il governo della città”, con un confronto tra amministratori locali, istituzioni, aziende e protagonisti dell’innovazione sulle tecnologie che stanno trasformando la gestione urbana. L’incontro ha messo in luce il ruolo sempre più strategico dell’intelligenza artificiale e dei dati nel supportare le decisioni pubbliche e migliorare l’efficienza dei servizi. Dalla pianificazione urbana alla mobilità, dalla sicurezza alla gestione delle emergenze, fino al coordinamento dei servizi sul territorio: il tavolo di lavoro ha approfondito come le città possano diventare più intelligenti, integrate e capaci di rispondere in modo tempestivo ai bisogni dei cittadini.

«Una buona governance pubblica dei dati nasce quando il dato non viene trattato dall’amministrazione come una proprietà, ma come una responsabilità. I dati e il loro utilizzo non devono più essere considerati una questione soltanto tecnica: sono uno strumento concreto per costruire una visione politica e migliorare la qualità dei servizi. Per questo è fondamentale spiegare con chiarezza a cittadine e cittadini perché un dato viene raccolto, come viene usato, quale beneficio produce e in che modo contribuisce al miglioramento della loro vita», ha dichiarato Domenico Lanzilotta, direttore di City Vision.

A rappresentare l’amministrazione comunale di Torino è stato l’Assessore alla Legalità, sicurezza e cybersecurity Marco Porcedda, che ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato all’innovazione urbana: «Per una città come Torino, investire su dati e intelligenza artificiale significa rafforzare la capacità di governare i processi, prevenire i rischi, migliorare la sicurezza e rendere i servizi più efficienti e prossimi a chiunque viva la città. Il confronto con altre amministrazioni e con il mondo dell’innovazione è fondamentale per tradurre queste tecnologie in soluzioni concrete», ha commentato Porcedda.

A discuterne sono stati, tra gli altri, Antonello Angeleri, Segretario generale ANFOV; Luca Bonura, Direzione Operations 5T; Roberto Cavaliere, Subject Matter Expert AI & Mobility Solutions – NOI Techpark Alto Adige; Mauro Di Giamberardino, Head of Smart City – Gruppo Maggioli; Gabriele Francescotto, CEO & Founder, OpenCity Labs; Isabella Luzzi, Director BD, Mastercard Services; Luca Mancino, Innovation Manager, Cluster Smart Communities Tech; Stefano Moro, Dirigente Divisione Sistemi Informativi della Città di Torino; Riccardo Passantino, Responsabile Affari Istituzionali Area Nord-Ovest nella Direzione Relazioni Esterne – Open Fiber; Michele Vitale, Head of Smart Solutions — INWIT S.p.A.

Numerosi amministratori locali hanno portato esperienze e progettualità dai propri territori. Hanno partecipato al confronto, tra gli altri, Elisabetta Franzoni, Assessore ad Ambiente, Mobilità e Smart City del Comune di Novara; Edoardo Maiolatesi, Assessore all’Innovazione tecnologica del Comune di Biella; Luigi Carignano, Assessore all’Innovazione e digitalizzazione del Comune di Pinerolo; Luca Tonino, Assessore alla Pianificazione, Innovazione e Transizione ecologica del Comune di Aosta; la Sindaca di San Mauro Torinese Giulia Guazzora; il Vicepresidente Anci Piemonte Michele Pianetta; la Consigliera regionale del Piemonte Vittoria Nallo e il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Piemonte Claudia Porchietto.

City Vision

City Vision Torino è la quinta tappa del Roadshow 2026, il percorso che attraversa l’Italia per mettere in dialogo istituzioni, imprese e innovatori sui grandi temi della trasformazione urbana. Dopo le tappe di Andria, Benevento, Roma e Piacenza, il roadshow proseguirà nelle prossime settimane coinvolgendo nuove città italiane. City Vision è una community di oltre 7000 rappresentanti della pubblica amministrazione, del mondo delle imprese, della ricerca e dell’innovazione, con un obiettivo comune: raccontare e accompagnare la trasformazione smart delle città e dei borghi italiani. Gli Stati generali delle città intelligenti rappresentano l’appuntamento cardine della community e si tengono ogni anno a Padova, riunendo amministratori e partner da tutta Italia. In quell’occasione viene presentato il City Vision Score, la classifica che misura il livello di “intelligenza” dei 7.896 Comuni italiani, insieme al Premio Buone pratiche dedicato ai progetti più innovativi sviluppati da enti locali e imprese.

Evento realizzato in collaborazione con Anfov e Cinque T, Città di Torino e Palazzo Madama. City Vision è un progetto di Blum, in collaborazione con A2A. I partner di City Vision sono INWIT, Mastercard, Deda NEXT, Open Fiber, Open Innovation Hub – NOI Techpark, PNO Innovation, Reply, CNR. I community partner sono ANFoV, Assintel, Data Valley, Entopan, Lentepubblica.it, Milano Smart City Alliance, NAStartUp, PA Social, Rete dei Comuni Sostenibili, Se Sei Sindaco, Smart Communities Tech. Con la partecipazione di Promozione Società Benefit Ministero delle Imprese del Made in Italy. City Vision ha il patrocinio di Anci.

TorinoClick