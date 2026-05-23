Suicida nel Cpr di Torino per avere subito un “processo di animalizzazione” e di “deumanizzazione”. Cosi la sentenza del tribunale di Torino sul caso di Moussa Balde, il giovane della Guinea che si era tolto la vita nel maggio 2021. All’allora direttrice del carcere e’ stato comminato un anno di reclusione.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
“Animalizzazione” nel cpr, la sentenza sul caso Moussa Balde
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