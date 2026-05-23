In via Po la festa dei nuovi cittadini. Le modifiche viabili

Sabato 23 maggio, nell’ambito della ventesima edizione della “Festa dei Vicini”, si terrà in via Po la “Festa dei nuovi cittadini”. Per lo svolgimento della manifestazione sono previsti alcuni provvedimenti viabili.

DIVIETI DI SOSTA

Dalle 00.30 alle 20 e comunque sino a cessate esigenze di sabato 23 maggio in: via Po (tutta, ambo i lati) in via Ozanam (tutta, ambo i lati) sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli, compresi monopattini e biciclette e saranno sospesi tutti gli stalli riservati a categorie particolari di veicoli compresi quelli per disabili non numerati, mentre saranno ricollocati gli stalli riservati “ad personam”.

DIVIETI DI TRANSITO

1) Dalle 6.30 alle 20 e comunque sino a cessate esigenze di sabato 23 maggio in via Po (tutta) e via Ozanam (tutta) sarà istituto il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli a motore ad eccezione di quelli di soccorso, delle Forze di Polizia e della Polizia Locale, esteso a mezzi del Trasporto Pubblico Locale, N.C.C. e Taxi, oltre che ai residenti in via Po e via Ozanam, con la possibilità, per questi ultimi, di uscita dai passi carrai entro le ore 8, per il tratto più breve per raggiungere la prima direttrice trasversale utile.

2) Ad eccezione dei veicoli di soccorso, delle Forze di Polizia e della Polizia Locale e dei veicoli dei residenti (che potranno accedere o defluire per raggiungere aree di sosta interne o riservate senza che si renda necessario attraversare e/o percorrere via Po: i veicoli dei residenti possono transitare, ma non possono attraversare via Po) sarà istituito il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli a motore dalle 6.30 alle 20 nelle vie con sbocco diretto su via Po:

– via Virginio;

– via Vasco;

– via Sant’Ottavio, tratto via Po – via Verdi;

– via Carlo Alberto, tratto via C. Battisti – via Po;

– via C. Battisti, tratto via Bogino – via Carlo Alberto;

– via Bogino, tratto via Principe Amedeo – via Po;

– via San Massimo, tratto via Principe Amedeo – via Po;

– via Montebello, tratto via Verdi – via Po;

– via Verdi, tratto via Montebello – via Rossini;

– via San Francesco da Paola, tratto via Po – via Principe Amedeo;

– via delle Rosine, tratto via Po – via Principe Amedeo.

3) Dalle 6.30 alle 20 e comunque sino a cessate esigenze di sabato 23 maggio, in via Accademia Albertina, tratto Principe Amedeo / via Po e in via Rossini, tratto San Maurizio / via Po sarà istituito il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli a motore, compresi Traporto pubblico di linea, TAXI e N.C.C. e ad eccezione dei veicoli dei residenti che potranno accedere o defluire per raggiungere aree di sosta interne o riservate senza possibilità di attraversamento di via Po e dei veicoli di soccorso, delle Forze di Polizia e della Polizia Locale.

ITINERARI ALTERNATIVI

Potranno essere utilizzate le direttrici di corso San Maurizio, lungo Po Diaz, lungo Po Cadorna (si prevedono rallentamenti in piazza Vittorio Veneto), corso Cairoli, corso Casale-corso Moncalieri. Possibili rallentamenti anche in piazza Castello e via Verdi.

RIAPERTURA

La riapertura al transito di via Po e limitrofe è prevista indicativamente dalle ore 18.30, in base alle operazioni di disallestimento, e comunque a cessate esigenze.

MEZZI PUBBLICI

Anche i percorsi dei mezzi di trasporto pubblico che transitano nell’area interessata dalla manifestazione subiranno deviazioni. I dettagli sulle linee deviate sul sito GTT – Gruppo Torinese Trasporti.