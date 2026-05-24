Al Dalmasso di Pianezza tra passato e futuro

Proseguono i lavori di messa in sicurezza e la riqualificazione della sede dell’IIS Dalmasso in via Claviere a Pianezza, finanziati con fondi PNRR nella missione 4 con un investimento di 1 milione e 200mila euro.

Altri interventi in corso, la realizzazione di una nuova palestra e un auditorium per un ulteriore investimento di oltre 3 milioni di euro in cofinanziamento con Regione Piemonte.

Venerdì 22 maggio la cerimonia in memoria della prof.ssa Maria Clara Bellone Levi a lungo dirigente della scuola – che ha contribuito a rilanciare – è stata l’occasione per Città metropolitana di Torino per fare il punto sui lavori e sulle esigenze di edilizia scolastica.

Il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo e la consigliera delegata all’Istruzione Caterina Greco sono stati accolti dal Dirigente scolastico Stefano Bruno e dagli studenti che hanno allestito uno stand con ortaggi e piante coltivate da loro nell’azienda agraria della scuola.

Presente anche una delegazione di studenti dell’I.I.S. Giovanni Giolitti di Torino, protagonisti di un momento di partecipazione e collaborazione tra scuole del territorio.

Suppo e Caterina Greco si sono confrontati sul miglioramento degli spazi e sulla valorizzazione degli ambienti dedicati alla didattica.

IL TORINESE