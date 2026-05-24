Tutta la Festa di Maria Ausiliatrice su Retesette

24 maggio 2026 Festa di Maria Ausiliatrice Don Bosco
In televisione su ReteSette
- In diretta alle 9.30: Santa Messa
- In diretta alle 18.30: Santa Messa presieduta dal Rettor Maggiore Mons. Fabio Attard
- In diretta dalle 20.30 alle 22.30: la Processione di Maria Ausiliatrice
ReteSette, in tutto il Nord-Ovest, nelle case di 16 milioni di telespettatori:
- Piemonte: canale 13
- Lombardia: canale 116
- Liguria: canale 83
- Valle d’Aosta: canale 13
E su TV satellitare:
- SKY: canale 825
- TivùSat: canale 420
Area di copertura: Europa, Russia, Paesi dell’Est, bacino del Mediterraneo e Nord Africa, con oltre 500 milioni di famiglie della piattaforma Eutelsat.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE