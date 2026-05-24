Tutta la Festa di Maria Ausiliatrice su Retesette

24 maggio 2026 Festa di Maria Ausiliatrice Don Bosco

In televisione su ReteSette

  • In diretta alle 9.30: Santa Messa
  • In diretta alle 18.30: Santa Messa presieduta dal Rettor Maggiore Mons. Fabio Attard
  • In diretta dalle 20.30 alle 22.30: la Processione di Maria Ausiliatrice

ReteSette, in tutto il Nord-Ovest, nelle case di 16 milioni di telespettatori:

  • Piemonte: canale 13
  • Lombardia: canale 116
  • Liguria: canale 83
  • Valle d’Aosta: canale 13

E su TV satellitare:

  • SKY: canale 825
  • TivùSat: canale 420

Area di copertura: Europa, Russia, Paesi dell’Est, bacino del Mediterraneo e Nord Africa, con oltre 500 milioni di famiglie della piattaforma Eutelsat.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

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