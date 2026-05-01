Pronti per una nuova sfida verticale!

A VARESE LA SECONDA TAPPA DI COPPA ITALIA LEAD

Magnesite sulle mani, sguardo all’insù, imbrago pronto per far scorrere la corda fino al moschettone più alto, concentrazione unita alla giusta carica di tensione: sono solo alcuni degli ingredienti per la tappa di Coppa Italia Lead, che andrà in scena sabato 2 e domenica 3 maggio a Varese, presso il nuovissimo impianto Salewa Cube. A questo appuntamento parteciperanno 110 atleti, fra i migliori atleti di tutta la nazione. Si tratta della seconda prova del circuito, che ha avuto il suo esordio ad aprile alla Climbing District a Pero, e che avrà la sua conclusione a Campitello di Fassa, presso la palestra Adel Climbing Wall, il 13-14 giugno. Da non trascurare però l’appuntamento più atteso a livello nazionale: il Campionato Italiano Lead, che si disputerà il 16-17 maggio nel Centro Tecnico Federale di Arco (TN). Ad affiancare la FASI nell’organizzazione di questa competizione è l’ASD Rock Brescia, mentre la struttura ospitante, di recentissima apertura, vanta oltre 1000 m² di superficie, con 132 linee pensate per i vari livelli, e rappresenta uno scenario moderno e di altissima qualità per gli scalatori che saranno impegnati sulle sue pareti. Fra le 56 atlete che parteciperanno alla gara fari puntati su Claudia Ghisolfi (Fiamme Oro), argento nella prima tappa, su Valentina Arnoldi (Ragni di Lecco), bronzo a Pero, sulle atlete reduci dalla Coppa Europa Boulder di Kaunas, Matilda Liù Moar (AVS Brixen) e Federica Papetti (Rock Brescia), e sulle altre azzurre Savina Nicelli (Fiamme Oro) e Bettina Dorfmann (AVS Brixen). Fra i 54 esperti di moschettoni e imbraghi che scaleranno la parete varesina figurano i veterani Davide Colombo (Fiamme Oro) e Giorgio Tomatis (Centro Sportivo Esercito), e alcuni fra i più promettenti giovani azzurri, come Andrea Ludovico Chelleris (Fiamme Oro), vice Campione Italiano Giovanile, ed Ernesto Placci (Carchidio-Strocchi), 4° ai Trial Nazionali, che a breve competerà in Coppa del Mondo in Cina. Ad assistere alla gara e a premiare i vincitori interverranno il Sindaco di Varese, Davide Galimberti, e l’Assessore allo Sport, Stefano Malerba. Programma di gara Sabato 2 maggio ore 10.00 qualifiche maschili e femminili domenica 3 maggio ore 10,00 semifinali ore 16,00 finali ore 17,15 cerimonia di premiazione. Sarà possibile seguire la diretta streaming delle fasi di Semifinale e Finale della competizione sul canale ufficiale Climbing TV ai seguenti link: SportFace: https://tv.sportface.it/watch/0a0c0b00-b7f6-4227-83c3-0e06ca37dfd4 Link all’app: https://apps.apple.com/it/app/sportface/id6450705990

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