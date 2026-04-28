Scherma, bronzo nazionale per il circolo Ramon Fonst

Sono in corso di svolgimento a Riccione i Campionati Nazionali GOLD per le categorie U17-U20-ASSOLUTI. Per la Ramon Fonst di Torino è arrivato il podio di Luca JURAVLE, che si piazza al 3° posto nella categoria Under20, al termine di una gara condotta sempre con sicurezza dove ha battuto in fila il pesarese Giorgini 15-6, il vicentino Berti 15-13, il moglianese Cardin 15-8, il mestrino Vianello 15-13 e nel derby il torinese Laera 15-7, prima di cedere in semifinale al monzese Cazzani, figlio d’arte (il padre fu campione del mondo U20). Sottotono la prestazione degli altri atleti arancioneri presenti nella cittadina romagnola. Alessio ZUDDAS si piazzava 80° nell’U17 e 129° nella cat. Assoluti, Robert GHETU 67° e Tommaso GIRAUDO 109° tra gli U20, ed infine Matteo BORGOGNO 74° nella cat. Assoluti. A rappresentare il Circolo a Roma, nei Campionati Italiani, ci saranno quindi Robert GHETU tra i “Cadetti” e Luca JURAVLE tra i “Giovani”.

Le parole del Maestro del Circolo torinese Paolo Cuccu:

“Grandissima prova per Luca Juravle, che bissa il podio che ottenne lo scorso anno nella stessa gara. Qualche rimpianto per la semifinale, però adesso la concentrazione deve spostarsi sulle gare di Roma, lì il podio sarà di quelli prestigiosi e dobbiamo lavorare per giocarci le nostre chance. Gli altri fiorettisti hanno patito l’importanza della competizione, nella scherma ci si gioca tutto non solo in una gara ma anche in una sola giornata. Alessio Zuddas ha pagato l’inesperienza, è solo al primo anno tra i Cadetti e per lui qualificarsi a due gare è già un bel risultato, per Matteo Borgogno e Tommaso Giraudo il discorso è diverso, hanno sulle spalle pochi allenamenti per via degli infortuni per il primo e l’università per l’altro, non potevano fare questa difficile gara in modo maggiormente performate, come sarebbe nelle loro possibilità. Meno spiegabile la performance di Robert Ghetu, se non con quelle giornate dove tutto va storto dal principio, peccato perché non si è qualificato direttamente per Roma per solo 2 millesimi di punto, e sarebbe stata una bella occasione per lui disputare due campionati italiani”

La lunga parentesi agonistica di Riccione si chiuderà la prima settimana di maggio, con in pedana i nostri U14, tra i favoriti per il titolo italiano Francesco Lou FORNERIS e Maria Giulia LEVRONE, entrambi cat. Allievi (2012), quotata outsider per il podio anche Letizia GHIGO tra le Giovanissime (2014).

IL TORINESE